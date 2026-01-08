مأساة "بهجورة".. بئر منزلي يبتلع طفلة الـ 3 سنوات

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقيت طفلة صغيرة لم يتجاوز عمرها 3 سنوات مصرعها، إثر سقوطها المفاجئ داخل "بيارة" للصرف الصحي تتواجد داخل منزل أسرتها في قرية "بهجورة" التابعة لمركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا رسميًا من مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفلة سقطت داخل بئر بمنزل ذويها بقرية بهجورة.

وبالانتقال والفحص الميداني من قبل قوة أمنية، تأكدت صحة البلاغ وتبين وفاة الطفلة إثر السقوط، حيث تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان وإيداعه مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف الجهات المختصة.

اتخذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيث حررت محضرًا بالواقعة لإثبات الحالة، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت الملف فورًا.

وكلفت النيابة وحدة المباحث الجنائية بإجراء تحريات دقيقة وموسعة حول ملابسات الحادث، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الوفاة أم أنها ناتجة عن إهمال أسري وقضاء وقدر، تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثمان لذويه.