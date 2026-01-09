بدأت مبكرًا قبل موعدها.. هطول أمطار الفيضة الكبرى على الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، لهطول أمطار ورياح يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة لتتراوح بين 21 للعظمى و14 للصغرى، تزامنًا مع بدء نوة الفيضة الكبرى.

ونشرت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، نحو 150 سيارة ومعدة شفط في الشوارع للتعامل مع أي تراكمات لمياه الأمطار، وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية.

نوة الفيضة الكبرى تضرب الإسكندرية

ومن جانبه، وجه المهندس سامي قنديل، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها.

ووفقًا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، بدأت نوة الفيضة الكبرى مبكرًا قبل موعدها إذ من المعتاد أن تبدأ 12 يناير الجاري، وتستمر لمدة 6 أيام وتؤدي إلى اضطراب في حالة البحر.