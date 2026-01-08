إعلان

محافظ الإسماعيلية للنواب الجدد: "العمل الجماعي" طريقنا لخدمة المواطن

كتب : أميرة يوسف

09:20 م 08/01/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    لقاء النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الإسماعيلية ـ أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الخميس، نواب المحافظة بغرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، في أول لقاء تعريفي يجمعهم عقب انتهاء العملية الانتخابية واكتمال التشكيل التشريعي، وذلك لتهنئتهم بنيل ثقة الشارع الإسماعيلي وتنسيق الجهود للمرحلة المقبلة، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة.

حضور موسع

شهد اللقاء حضورًا كاملًا لممثلي الشعب، حيث شارك أعضاء مجلس النواب: سليمان وهدان، وسامي سليم، ومحمد طلبه، وموسى خالد، ومحمد الصافي، والسيد عبدالجليل، وماري جمال، وريهام الشاطوري، بالإضافة إلى عضوي مجلس الشيوخ: مجدي زايد، وولاء حافظ.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للنواب على ثقة المواطنين، معربًا عن اعتزازه بهذا اللقاء الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون لخدمة أبناء الإسماعيلية.

خارطة طريق

رسم محافظ الإسماعيلية ملامح العمل في الفترة القادمة، مؤكدًا إيمانه الراسخ بأن "العمل الجماعي" هو السبيل الوحيد لتعظيم النتائج والوصول السريع لتحقيق الأهداف التنموية.

شدد "أكرم" على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين وتعظيم قيم المشاركة المجتمعية، داعيًا إلى العمل جنبًا إلى جنب بين الجهازين التنفيذي والتشريعي للنهوض بالمحافظة.

تعاون مثمر

ومن جانبهم، ثمن النواب حفاوة الاستقبال وجهود الجهاز التنفيذي خلال الفترة الماضية، مؤكدين جاهزيتهم التامة للتعاون في كافة المجالات.

تطرق اللقاء إلى مناقشة سُبل التنسيق المشترك لحل المشكلات العامة التي يعاني منها المواطنون، ودفع عجلة العمل لوضع الإسماعيلية في المكانة التي تستحقها على الخارطة التنموية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية نواب البرلمان أعضاء مجلس النواب الإسماعيلية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي
نصائح طبية

لا تتجاهل هذه العلامات على البطاطس.. قد تسبب التسمم الغذائي

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
رياضة عربية وعالمية

طاقم تحكيم مصري يثير الجدل قبل قمة المغرب والكاميرون في أمم أفريقيا..
بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
شئون عربية و دولية

بدر عبد العاطي: حوكمة البحر الأحمر شأن حصري للدول المشاطئة
بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
زووم

بعد وفاته.. قصة مرض ابن فيروز الأصغر "هلي"
بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟
الموضة

بإطلالة ملكية.. لماذا اختارت رحمة رياض القماش المخملي؟

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع