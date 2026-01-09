إعلان

فاجعة بشبرا الخيمة.. وفاة أب وطفلين وإصابة آخرين بتسمم غذائي

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:27 ص 09/01/2026

إسعاف - أرشيفية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي أب وطفلان مصرعهم، وأُصيبت الأم وطفل آخر من أسرة واحدة، إثر اشتباه في تسمم غذائي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث جرى نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى ناصر العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول 5 أشخاص في حالة صحية حرجة، يعانون أعراضًا حادة تشير إلى تسمم غذائي. وبالفحص والمعاينة، تبيّن وفاة الأب واثنين من أبنائه فور وصولهم، بينما جرى حجز الأم والابن الثالث داخل غرفة العناية المركزة لتلقي العلاج تحت الملاحظة الطبية الدقيقة نظرًا لخطورة حالتهما.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، في انتظار صدور تقارير الطب الشرعي ونتائج التحاليل الطبية لتحديد سبب الوفاة بدقة، وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

فاجعة بشبرا الخيمة وفاة أب وطفلين بتسمم غذائي اشتباه في تسمم غذائي مديرية أمن القليوبية

