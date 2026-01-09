إعلان

"بقايا كفتة".. اشتباه في تسمم غذائي أنهى حياة "أسرة شبرا الخيمة"

كتب : أسامة عبدالرحمن

12:35 ص 09/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
أمرت جهات التحقيق المختصة بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين أب واثنين من أبنائه، لقوا مصرعهم في واقعة اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة، لبيان سبب الوفاة بدقة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

كشفت المعاينة الأولية لمسكن الأسرة عن وجود بقايا "وجبة كفتة" يُشتبه في كونها السبب وراء الفاجعة، حيث جرى التحفظ على العينات وإرسالها إلى المعامل الجنائية للفحص والتحليل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو احتوائها على مواد سامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى ناصر العام 5 أشخاص من أسرة واحدة في حالة صحية حرجة، تبيّن وفاة الأب وطفلين منهم فور وصولهم، بينما لا تزال الأم وابن آخر يتلقيان العلاج داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لخطورة حالتهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، في انتظار نتائج التحاليل المعملية وتقارير الطب الشرعي لحسم مسببات الوفاة بشكلٍ قاطع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تشريح جثامين أب واثنين من أبنائه واقعة اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة وجبة كفتة تسبب تسمم غذائي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"الموضوع هينتهى".. إبراهيم صلاح يرد عبر مصراوي على إيقافه 8 مباريات
"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو
مصراوي ستوري

"رفض أموال".. أول رد فعل من المشجع "لومومبا" بعد إقصاء الكونغو

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
زووم

ميار الببلاوي: "كنت زوجة تانية في السر ومراته الأولى كانت هترمي نفسها من
إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
أخبار مصر

إنذار بحري عاجل من الأرصاد لسكان هذه المناطق -تفاصيل
جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية
أخبار مصر

جائزة ساويرس الثقافية.. "عبداللطيف" و"ألفت عاطف" يفوزان بجائزة أفضل رواية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

مالي

- -
18:00

السنغال

الكاميرون

- -
21:00

المغرب

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عاجل من الأرصاد: استعدوا لتقلبات جوية وأمطار متفرقة خلال ساعات
عاجل - انقطاع تام للإنترنت في جميع أنحاء إيران
"فخ الكريبتو".. مصراوي يحذر من احتيال يستخدم تصميم يشبه واجهة الموقع