"بقايا كفتة".. اشتباه في تسمم غذائي أنهى حياة "أسرة شبرا الخيمة"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أمرت جهات التحقيق المختصة بانتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح جثامين أب واثنين من أبنائه، لقوا مصرعهم في واقعة اشتباه تسمم غذائي بشبرا الخيمة، لبيان سبب الوفاة بدقة وتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه، مع التصريح بالدفن عقب الانتهاء من أعمال التشريح.

كشفت المعاينة الأولية لمسكن الأسرة عن وجود بقايا "وجبة كفتة" يُشتبه في كونها السبب وراء الفاجعة، حيث جرى التحفظ على العينات وإرسالها إلى المعامل الجنائية للفحص والتحليل، لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو احتوائها على مواد سامة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى استقبال مستشفى ناصر العام 5 أشخاص من أسرة واحدة في حالة صحية حرجة، تبيّن وفاة الأب وطفلين منهم فور وصولهم، بينما لا تزال الأم وابن آخر يتلقيان العلاج داخل غرفة العناية المركزة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة لخطورة حالتهما.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية تكثيف تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، في انتظار نتائج التحاليل المعملية وتقارير الطب الشرعي لحسم مسببات الوفاة بشكلٍ قاطع.