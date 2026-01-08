إعلان

ضبط عسل مجهول المصدر بـ"بلاط".. والتموين: حملاتنا مستمرة (صور)

كتب : محمد الباريسي

08:42 م 08/01/2026
    جانب من المضبوطات بحملة تموينية في مركز بلاط
    حملة تموينية في مركز بلاط بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

تمكنت إدارة تموين بلاط في محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، من ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة استهدفت المرور المفاجئ على المخابز البلدية والمحلات التجارية بنطاق الإدارة، لضمان انضباط الأسواق وحماية المستهلكين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتكثيف الرقابة على المنشآت الخدمية.

مضبوطات مجهولة

قاد الحملة مسعد علي مصطفى، مدير إدارة تموين بلاط، وأسفرت الجهود عن رصد مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء، حيث أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملة نجحت في ضبط منتجات مجهولة المصدر شملت 80 كيلوجرامًا، بالإضافة إلى 10 عبوات بلاستيكية من "العسل الأسود"، وجرى التحفظ الفوري على كل المضبوطات وتحرير محضر رسمي بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

رقابة صارمة

أوضحت وكيل وزارة التموين أن هذه الضبطيات تأتي في إطار خطة رقابية مستمرة لا تنقطع، تهدف بالأساس إلى حماية حقوق المستهلك وضمان حصوله على سلع سليمة وآمنة ومطابقة للمعايير الصحية، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة لردع المخالفين والمساهمة في تحقيق الاستقرار المنشود في الأسواق المحلية، وقطع الطريق على أي محاولات لترويج سلع غير مطابقة للمواصفات.

خطوط ساخنة

وجهت مديرية التموين دعوة للمواطنين بضرورة التعاون الإيجابي مع الجهات الرقابية، وحثتهم على الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تجارية يرصدونها، وذلك عبر القنوات الرسمية التي خصصتها المديرية للتواصل، وهي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على رقم "1652"، أو الاتصال المباشر بغرفة عمليات مديرية التموين على الرقم "092292895"، أو من خلال إرسال الرسائل عبر الصفحة الرسمية للمديرية على موقع "فيسبوك".

إدارة تموين بلاط بالوادي الجديد ضبط عسل مجهول المصدر ببلاط حملة تموينية بالوادي الجديد

