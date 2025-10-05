بالصور- رئيس جامعة سوهاج يطمئن على الطلاب مصابي حادث جهينة

سوهاج- عمار عبدالواحد:



توجه الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج إلى مستشفى الطوارئ الجامعي الجديد، فور وصول الطلاب المصابين خلال حادث مروري بجهينة.



وتابع النعماني الحالة الصحية لكل طالب عن كثب، موجها بالتعامل الفوري مع الموقف وتقديم أعلى درجات الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم، ومؤكدًا أن سلامة الطالب خط أحمر لا يُمكن التهاون فيه، يصاحبه عميد كلية الطب ومدير عام المستشفيات الجامعية ومدير مستشفى الطوارئ ونوابه.



وأضاف النعماني أنه تولي الإشراف علي الأطقم الطبية بصفته من ذات المهنة ، ومن خلال الإشاعات والفحوصات الطبية الأزمة تبين إصابة 13 طالبا ما بين كدمات وسحجات، تم عمل الإسعافات الأولية ووصف علاج لهم وخروجهم من المستشفى بحالة جيدة، اما الثلاثة حالات الباقية وهم السائق وبه كسر وخلع بالفقرات العنقية، وطالبة لديها اشتباه نزيف بالبطن وكسر بعظمة الفخذ،، واخر تعرض لكسر بالفقرات، وقد تم حجزهم بالعناية المركزة لتجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهم.



وشهد طريق جهينة – سوهاج بالقرب من مدخل قرية الغريزات شمالي محافظة سوهاج، حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة 13 شخصًا بإصابات متنوعة، نُقلوا جميعًا إلى مستشفيي جهينة المركزي وسوهاج الجامعي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.



وتلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع الحادث ووجود متوفي ومصابين.



وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين مصرع الشاب محمد إبراهيم عبدالغفار، 18 عامًا طالب بكلية طب الأسنان جامعة سوهاج، من مركز جهينة، فيما أصيب كل من ذاهي أحمد 20 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري (طالب بكلية الآداب)، بلال عبدالكريم، 20 سنة، باشتباه كسر بالأنف، ياسين محمد، 20 سنة، باشتباه خلع بالكتف الأيسر (طالب بكلية الطب البيطري)، مروان سامي، 19 سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري والساعد الأيسر (طالب بكلية الألسن)، محمد إبراهيم، 21 سنة، باشتباه كسر بقاع الجمجمة، محمود محمود، 21 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيسر (طالب بكلية الحقوق)، نوران علي، 17 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر (طالبة بكلية التجارة).



وأحمد السيد عمر، 18 سنة، مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس (طالب بكلية التجارة)، هدى عبدالمجيد، 22 سنة، باشتباه كسر بالفقرات (طالبة بكلية الصيدلة)، نورهان عبدالله، 21 سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيمن (طالبة بكلية الصيدلة)، محمود محمد، 40 سنة، بكسر بالساعد الأيسر والعمود الفقري، حاتم محمد محمد، 20 سنة، بجرح قطعي بالرأس وكدمات متعددة (طالب بكلية التربية)، محمود بدوي، 20 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم (طالب بكلية التربية).



تم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جهينة المركزي، وتحويل الحالات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.