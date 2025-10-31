بالصور ـ السيطرة على حريق بشونة قطن في قرية بأسيوط

المنيا-جمال محمد:

أعلنت محافظة المنيا عن تصحيح خطأ إداري وتغيير اسم الميدان الذي اُفتتح أمس، وذلك بعد يوم واحد من الإعلان عنه باسم "ميدان النيل".

ويأتي هذا التصحيح لوجود قرار سابق، صادر منذ سنوات، يقضي بتسمية الميدان باسم "ميدان الفريق صفي الدين أبو شناف".

أصدرت المحافظة بيانًا مساء اليوم الجمعة، أكد فيه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الميدان الجديد الكائن أمام كوبري شرق النيل بمدينة المنيا يحمل اسم "الفريق صفي الدين أبو شناف"، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.

شدد المحافظ على أن التسمية تأتي تقديرًا لمسيرة الفريق الوطنية المشرفة وعطائه الكبير للوطن.

أوضح المحافظ أن إطلاق اسم "ميدان النيل" كان خطأً وجب تصحيحه، وتم على الفور إعادة الاسم الأصلي للميدان.

واختتم المحافظ بيانه معربًا عن خالص تقديره واعتزازه لأسرة وعائلة الفريق صفي الدين أبو شناف الكريمة بمحافظة المنيا، مؤكدًا أن المحافظة "تعتز دومًا برموزها الوطنية التي صنعت تاريخًا من العزة والكرامة لمصرنا الغالية".