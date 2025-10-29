إعلان

بالصور- انهيار جزئي لمنزل غير مأهول بالسكان في بني سويف

كتب : حمدي سليمان

10:45 ص 29/10/2025
شهدت قرية الشيخ علي التابعة للوحدة المحلية لقرية بياض العرب بمركز بني سويف، انهيارًا جزئيًا لمنزل غير مأهول بالسكان، دون وقوع أي خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار جزئي بأحد المنازل بقرية الشيخ علي شرق النيل، فجرى التوجيه بسرعة انتقال قوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى عمل طوقا أمنيا، وإخطار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية للمعاينة، واتخاذ كافة الإجراءات بفصل الكهرباء والماء، وإزالة المنزل كإجراء احترازى حفاظًا على أرواح وسلامة المارة.

