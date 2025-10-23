وزير الرياضة والمحافظ يشاركان في ماراثون للمشي بكورنيش السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت محافظة السويس، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ماراثونًا للمشي على كورنيش المدينة، اليوم الخميس، احتفالًا باليوم العالمي للمشي، وبمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وشارك في الماراثون الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، ورئيس الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، إلى جانب مئات من الشباب والفتيات وطلاب المدارس وجامعة السويس والقيادات التنفيذية.

تضمنت الفعاليات، التي تأتي ضمن احتفالات ذكرى انتصار المقاومة الشعبية في 24 أكتوبر 1973، تقديم عروض فنية لطلاب المدارس وفرق فنية، وإطلاق الحمام الزاجل كرمز للسلام قبل انطلاق مسيرة المشي.