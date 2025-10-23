الآثار تحقق في هدم واجهة منزل تاريخي بإسنا (صور)

الأقصر - محمد محروس:

فتحت وزارة السياحة والآثار تحقيقًا عاجلاً في واقعة هدم واجهة منزل أثري مسجل في مدينة إسنا بمحافظة الأقصر، بعد أن أزالها أحد المواطنين عمدًا بهدف استغلال الموقع تجاريًا، في انتهاك صريح للقانون رقم 10357 لسنة 1951م الخاص بتسجيل المبنى كأثر تاريخي..

وعقب اكتشاف الواقعة، حررت إدارة آثار إسنا محضرًا رسميًا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالتعدي على الأثر المسجل. وتبين من المعاينة المبدئية أن صاحب المنزل أقدم على إزالة الواجهة لتحويل المكان إلى محلات تجارية، غير مدرك لقيمتها التاريخية.

وأكدت مصادر مسؤولة بالوزارة رفع حالة الاستعداد بمحيط المبنى لحمايته، بينما بدأت لجنة هندسية متخصصة في تقييم الأضرار تمهيدًا لتنفيذ أعمال ترميم عاجلة لإعادة الواجهة إلى حالتها الأصلية.

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، خاصة بعد فوز مشروع "إعادة إحياء مدينة إسنا التاريخية" بجائزة الآغا خان للعمارة لعام 2025. من جانبها، طالبت حملة "الدفاع عن الحضارة المصرية" ببيان رسمي يوضح ملابسات الحادث، مؤكدة أن الواجهة المهدمة التي تعود للقرن التاسع عشر كانت ضمن مشروع الترميم الأخير للمدينة.

يُذكر أن مشروع إحياء إسنا نُفذ بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، وبدعم من الولايات المتحدة وهولندا وإسبانيا، بهدف الحفاظ على التراث العمراني وتنشيط السياحة الثقافية في الصعيد.