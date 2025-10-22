‬إخلاء سبيل سائق "تروسيكل منقباد" المتهم في حادث غرق 7 أطفال

أسيوط - محمود عجمي:

قررت محكمة أسيوط، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل عبد الله منصور، سائق التروسيكل الذي سقط في ترعة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، ما أسفر عن مصرع 7 أطفال وإصابة 4 آخرين، وذلك على ذمة القضية.

وأوضح هشام منصور، شقيق المتهم، أن المحكمة منحت شقيقه مهلة قدرها 15 يومًا لاستكمال إجراءات التصالح مع أولياء أمور الأطفال المتوفين، نظرًا لوجود بعضهم خارج البلاد، ما يستدعي إصدار توكيلات رسمية لإتمام التصالح.

وأضاف "هشام" أن شقيقه حاصل على ليسانس في الشريعة والقانون، ويعمل في القاهرة، ولا يمتهن نقل الركاب أو الطلاب، مشيرًا إلى أنه كان في إجازة وقت وقوع الحادث.

ولفت "هشام" إلى أن عبد الله اصطحب طفلتيه "الزهراء" و"رُقية"، إلى جانب أبناء أشقائه وأبناء عمومته من عزبة صليبة العدر، لتوصيلهم إلى مدارسهم في قرية سلام التي تبعد نحو 4 كيلومترات، وذلك بشكل تطوعي ودون مقابل مادي.

وأكد "هشام" أن يوم الحادث كان أول يوم لعبد الله في القرية، وأنه من أقارب الضحايا، موضحًا أن طفلتيه لا تزالان في حالة حرجة داخل المستشفى، بينما فقد عدد من أبناء أشقائه وأقاربه حياتهم في الحادث.

يُذكر أن حصيلة ضحايا الحادث ارتفعت إلى 7 وفيات بين التلاميذ، بعد وفاة الطفلة "ج. م" يوم الجمعة الماضي متأثرة بإصابتها الحرجة، فيما لا يزال 4 أطفال يتلقون العلاج بمستشفيي أسيوط الجامعي وأسيوط العام.

اقرأ أيضًا:

أولاد أخويا بين الحياة والموت.. شقيق سائق تروسيكل منقباد يفجر مفاجأة -فيديو وصور

الترعة ابتلعت الصغار.. خال ضحايا "تروسيكل منقباد": فقدنا 6 أطفال والسائق كان بينقلهم مجانًا ( فيديو وصور)

تفاصيل جديدة في مأساة تروسيكل الموت بأسيوط.. السائق كان ينقل الأطفال مجانًا

"خليل" بطل منقباد.. أنقذ 14 تلميذًا من الغرق في مصرف أسيوط (صور)

شهامة نادرة.. محافظ أسيوط يكرم منقذ أطفال منقباد من كارثة التروسيكل الغارق

بعد كارثة تروسيكل الموت.. محافظ أسيوط: لا تهاون مع المركبات غير الآمنة

"ضحكات تحولت إلى صرخات".. مأساة تلاميذ سقطوا في ترعة بأسيوط (فيديو وصور)

صياد فى مهمة إنسانية.. حكاية "ميخائيل" منقذ أطفال تروسيكل الموت بأسيوط

أهالي منقباد يشيعون جثمان الطفلة ضحية تروسيكل أسيوط

كانوا رايحين المدرسة.. إنقاذ 10 تلاميذ سقط بهم "توكتوك" في مصرف بأسيوط- صور