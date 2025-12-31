بالصور.. الجيزة ترفع 400 طن مخلفات من الطريق الدائري

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أن المهندس عادل النجار ، محافظ الجيزة، تابع جهود تحسين كفاءة النظافة ورفع كفاءة عدد من أنفاق الطريق الدائري والتي شملت تنفيذ أعمال التجريد ورفع المخلفات.

وأوضح البيان، أن أعمال المتابعة تضمنت متابعة كل من: نفق "المعتمدية" بحي بولاق الدكرور، ونفق "المكرونة" بحي العمرانية، ونفق "المعهد الديني" و"نفق السادات" بقطاع الوراق، و"نفق إبراهيم" بالمنيرة الغربية، و"نفق عثمان محرم" بحي الطالبية.

وتم تنفيذ حملة ليلية مكثفة أسفرت عن رفع نحو 400 طن من المخلفات والرتش من حرم الطريق الدائري بنطاق حي العجوزة وذلك ضمن جهود المحافظة المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة، ومنع تراكم المخلفات بالمحاور الحيوية.

وشدد المهندس عادل النجار، على ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع كفاءة الانفاق والتنسيق المستمر بين هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والجهات المعنية.

