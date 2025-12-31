عمومية دومتي تقر الانقسام وتأسيس شركة "دراي الأوروبية" وقيدها بالبورصة

وافقت الجمعية العامة لدومتي للصناعات الغذائية على تقسيم الشركة وفقا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقمية الدفترية على أساس القوائم المالية المنتهية في 2024.

وأوضحت الشركة في إفصاح اليوم بالبورصة أن "دومتي" تصبح وفقا للتقسيم هي الشركة القاسمة ويحدد رأس مالها المصدر والمدفوع بنحو 113 مليون جنيه.

وأضافت أنه تقرر الإبقاء على رأس المال المرخص به البالع 282.6 مليون جنيه كما هو دون تعديل كما تقرر تعديل غرض الشركة ليصبح تصنيع الألبان بكافة أنواعها، واستصلاح واستزراع الأراضي وإقامة مصنع الأعلاق ومزارع إنتاج الألبان وتربية الأبقار.

وأكدت الشركة أن هذا الانقسام نتج عنه تأسيس شركة جديدة باسم "منتجات دراي الأوروبية العربية للصناعات الغذائية" برأس مال مرخص ملياري جنيه وبرأس مال مصدر ومدفوع 438 مليون جنيه وقيدها بالبورصة.

ويهدف هذا الانقسام إلى إقامة وتشغيل مصانع لتصنيع مختلف الصناعات الغذائية، وإنشاء مصنع لإنتاج الأعلاف، واستصلاح الأراضي، وإدارة المراكز التجارية وسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى أنشطة الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المحلي والإقليمي.

وهذا الانقسام سيخلق شركتين منفصلتين مقيدتين في البورصة وذلك سيؤدي الي سيولة السهم نتيجة جذب قاعدة اكبر من المستثمرين، وفق البيان.

