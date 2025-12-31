إعلان

الداخلية تضبط 5 أشخاص تسببوا بالازعاج أسفل منزل بالإسماعيلية

كتب : علاء عمران

01:39 م 31/12/2025

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من تجمع عدد من الأشخاص بسياراتهم وإحداث ضوضاء أسفل منزله بمحافظة الإسماعيلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إنه بالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو، وهم 5 أشخاص مقيمون بنطاق محافظة الإسماعيلية، وبحوزتهم سيارتان مستخدمتان في الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم التحفظ على السيارتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي الواقعة.

