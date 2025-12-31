أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حققت خلال عام 2025 إنجازات غير مسبوقة في إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمظاهر الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح المحافظ أن الحملات التموينية المكثفة التي نفذتها المديرية وإداراتها بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 28 ألفًا و694 محضرًا متنوعًا شملت المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحال التجارية، والمخازن، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، ومنافذ مشروع «جمعيتي».

وأشار إلى ضبط كميات ضخمة من السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بينها 23 طنًا من اللحوم والكبدة والدواجن والأسماك المذبوحة خارج المجازر الحكومية، إضافة إلى 12 طنًا من اللبن الفاسد وكميات كبيرة من السلع منتهية الصلاحية وبدون بيانات.

كما كشفت الحملات عن مصانع ومخازن غير مرخصة تنتج عصائر مخالفة للمواصفات، وتعيد تدوير زيوت طعام مستعملة، وتعبئ مياه معدنية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة، فضلًا عن منشآت لتصنيع عسل النحل دون ترخيص، وضبط مستحضرات تجميل وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية.

وفيما يتعلق بمحاولات التلاعب في السلع المدعمة، أوضح المحافظ أنه تم ضبط 1050 شيكارة دقيق بلدي قبل تهريبها للسوق السوداء، وتحرير محاضر للتصرف في 3750 شيكارة دقيق دون وجه حق، إلى جانب تجميع 3744 بطاقة تموينية ذكية داخل المخابز بالمخالفة للقانون.

وفي قطاع المواد البترولية، تم ضبط 882 طن سولار وبنزين قامت بعض المحطات بالتصرف فيها دون وجه حق، إضافة إلى تحرير مئات المحاضر لمخالفات بيع أسطوانات البوتاجاز بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار.

كما أسفرت الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر وبدون فواتير، شملت السكر والأرز والمكرونة والدقيق الفاخر والزيوت والسمن المغشوش والمبيدات الزراعية المحظورة والألعاب النارية والمشروبات الغازية منتهية الصلاحية، فضلًا عن تحرير آلاف المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية ومزاولة النشاط بدون ترخيص.

وفيما يخص المخابز البلدية، تم تحرير 23 ألفًا و345 محضرًا لمخالفات نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، إضافة إلى الغلق الجزئي أو الكلي للمخابز المخالفة.

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي دون تهاون، مشددًا على أن الدولة لن تسمح بالعبث بقوت المواطنين أو التلاعب بالسلع المدعمة، وأن القانون سيطبق بكل حسم على المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين واستقرار الأسواق وتحقيق العدالة الاجتماعية.