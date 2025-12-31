نجاة منقوصة حروب الجسد تطارد السودانيات من الفاشر إلى ليبيا

طرابلس الليبية.. تتحسس 7 سودانيات هاربات من حرب الجيش والدعم السريع، خطواتهن إلى جمعيات حقوقية، تحبس كل منهن سرا كبيرا، تخاف أن تبوح به، لكنها تحمل أيضا رغبة في الانتقام والقصاص ممن اغتصبوهن في السودان وليبيا على السواء.

بصورة ما، تتقاطع طرق "ميرفت، حسناء، أميرة ، نصرة، عزيزة، ماجدة، وابنة أختها شروق"، لدى كل منهن ندبة خلفتها الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023، وخوف أكبر. فلا يقتربن من بعضهن، لكن تتذكر كل واحدة مأساتها.

لا تنسى ميرفت إحساسها وهي في "التركينة"، تلملم شتات جسدها، تحاول جاهدة أن تفهم ما تعرضت له. وتتذكر بأسٍ كيف قفزت على ألمها واغتصابها لتفكر في طريقة لحماية أطفالها، لكنها في النهاية فشلت.

"التركينة"، وهي مكان احتجاز سيء السمعة للسودانيين والمهاجرين المارين بليبيا، كانت قاسما مشتركا أيضا في مأساة أميرة و نصرة، وكل واحدة منهما تعرضت لاغتصاب جماعي لا يرحم، لكن أيا منهن لا تجرؤ على البوح به للأخرى.

في زاوية أخرى، كانت "حسناء" تجتر ذكرى اغتصابها الأول في السودان، والثاني في طرابلس، بينما تتحسر شروق وخالتها ماجدة على ما مرتا به؛ شروق اغتُصبت لأسبوعين على يد مسلحي الدعم السريع في الفاشر، فيما تعرضت ماجدة للاغتصاب على يد ميليشيا ليبية في الكفرة.

أما عزيزة، فكانت صدمتها أكبر، فعندما وصلت "شط النجاة" طرابلس اغتصبتها ميليشيا مسلحة وحاولت إجبارها على امتهان الدعارة.

قصص النساء السبعة تكشف مأساة جماعية في السودان، حيث بات 12.1 مليون شخص في مناطق النزاع معرضين للعنف القائم على النوع الاجتماعي، أي ما يعادل شخصًا واحدًا من كل أربعة، بزيادة بلغت 200% خلال عام واحد فقط، بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان في يوليو 2025. وفي ليبيا، لم تنتهِ المعاناة؛ تغيّر الجلاد فقط، واستمر العنف داخل الزنازين وعلى أيدي الميليشيات والدوريات الأمنية.

هذا التحقيق يكشف مسار نجاة منقوصة، دفعت فيه النساء السودانيات شرفهن ثمن البقاء على قيد الحياة.

مصدر الصورة: مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية

أواخر 2023، وفي لحظة واحدة انقلب عالم "شروق" رأسًا على عقب. كانت الفتاة ذات السبعة عشر عامًا تحتمي بذراعَي أمها عندما اقتحم مسلّحو الدعم السريع على منزلهم في الفاشر، بعد أسبوع واحد من مقتل جدتها بيد "الدعامة". تقول خالة شروق "ماجدة": انتزعوها من بين يدي أمها، ودُفعت إلى داخل سيارة مسلّحين انطلقت مسرعة تاركة خلفها صراخًا لا يسمعه أحد.

اختفت شروق أسبوعين كاملين؛ كل يوم يُنتزع فيه جزء من طفولتها، وكل ليلة كانت تُترك جسدا بلا حماية، تنهشه اعتداءات متكررة بينما ينتظر أهلها على الجانب الآخر خبرا يعيد لهم ابنتهم أو يقضي عليهم للأبد، حتى جاء الاتصال: 5 مليارات جنيه سوداني (8 آلاف دولار) مقابل إطلاق سراحها.

لم تستطع الأسرة جمع سوى مليارين. وعادت شروق. بعد مساومات مُهينة، عادت بجسدٍ أنهكته الاعتداءات.

وفي مجتمع يوصم ضحايا الاغتصاب بالعار، وجدت أسرة شروق نفسها مُجبرة على تزويجها من ابن خالتها الأكبر منها بخمس سنوات.

لم تكن شروق حالة معزولة، بل نموذجًا لعنف جنسي ممنهج ضد الأطفال في السودان. فقصتها تتقاطع مع ما وثقته اليونيسف من تسجيل 221 حالة اغتصاب منذ مطلع 2024، أرقام لا تعكس الحجم الحقيقي للجريمة، التي تُستخدم كسلاح حرب وتشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.

قبل اختطاف شروق بأسبوع، تحديدا يوم 12 ديسمبر 2023، قُتلت جدتها عندما حاولت فداء ابنها - خال شروق- أثناء هجوم عناصر من الدعم السريع، فقررت العائلة الرحيل.

عند أطراف الفاشر، تعرضت ماجدة لتجريد مهين أثناء تفتيش أمني، قبل أن تواصل مع ابنة أختها شروق رحلة هروب شاقة عبر مسارات التهريب نحو ليبيا. لكن الخطر لم يتوقف عند الحدود؛ فبالقرب من الكُفرة، وقعتا في قبضة ميليشيا ليبية.

تحولت الكُفرة من مجرد معبر صحراوي إلى واحدة من أخطر نقاط الهجرة غير النظامية، حيث يواجه المهاجرون الاختطاف والاحتجاز والابتزاز والعنف الجنسي، إضافة إلى الموت عطشًا. وتقود هذه الطرق، بحسب تقارير أممية، إلى فقدان آلاف الأرواح وسط إفلات شبه تام للجناة، لتصبح الكُفرة بوابة لانتهاكات ممنهجة يدفع ثمنها المهاجرون بأجسادهم.

المآسي التي عاشتها شروق و ماجدة ليست حالات معزولة، بل جزء من نمط واسع من الاعتداءات على السودانيات يمتد من السودان إلى ليبيا.

منذ أبريل 2023، نزح 9.5 مليون سوداني داخليا، وعبر 4.35 ملايين لدول الجوار، وكانت النساء والفتيات الأكثر عرضة للعنف، حيث تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء لشكل من أشكال العنف الجنسي أثناء رحلة النزوح، غالبًا دون توثيق خوفًا من الترحيل أو الوصم الاجتماعي.

ولا تقتصر المآسي على النزوح الحالي، فقد جدد الصراع مأساة قديمة لحسناء ، التي تعرضت قبل عشرين عامًا، وهي في السادسة عشرة، لاعتداء من أحد أقاربها، وأُجبرت على الزواج من رجل يكبرها بـ 27 عامًا للتستر على الجريمة.

بعد سنوات من المعاناة، حصلت حسناء على الطلاق. تزوجت مجددا بحثا عن الاستقرار، لكن اندلاع الحرب في السودان قلب حياتها رأسا على عقب. في 8 سبتمبر 2023، اقتحمت مليشيات منزلها في الخرطوم، اغتصبوها أمام أسرة زوجها وقتل شقيقه أثناء الدفاع عنها، ثم اتهمتها العائلة بجلب العار وطاردوها للانتقام، ما دفعها للفرار خوفًا على حياتها.

هربت حسناء مع طفليها (بنت 9 سنوات، وولد 15 سنة) عبر الصحراء إلى ليبيا في رحلة "طريق إلى الموت"، حيث عانت العطش والجوع وسقط كثيرون على الطريق.

وفي شهادة لموقع مصراوي، قال أحد العاملين في تهريب السجائر بالمنطقة الحدودية إن الصحراء "ممتلئة بجثث متناثرة، أغلبها للاجئين تاهوا في الطريق أو قضوا عطشًا، ولا يوجد من يقوم بدفنهم.

ويضيف المصدر نفسه أن اللاجئين "يُنقلون في سيارات دفع رباعي مكتظة، دون أي اعتبارات إنسانية. وبمجرد انطلاق المركبة بسرعة عالية، ولا يتوقف السائق لأي سبب، حتى في حال سقوط أحد الركاب، مشيرًا إلى أن تعطل السيارة هو العامل الوحيد الذي قد يوقف الرحلة.

وصلت حسناء بصعوبة إلى أجدابيا ثم طرابلس، حيث استأجرت غرفة مع سيدة سودانية. في نوفمبر 2024، اندلع حريق بالمنزل، فاتهمهما المالك، وهو عنصر مليشيا، وطالبهما بتعويض 5 آلاف دينار. وعندما عجزتا عن الدفع، اعتدى عليهما جنسيا بزعم تعويض خسائره.

لاحقا، عاد لتهديدهما وحاول الاعتداء على ابنة حسناء ذات التسع سنوات، ملوحا بإيذائها إن أبلغت عنه. تقول حسناء إن ابنتها أصيبت بتبول لا إرادي من شدة الخوف، في مشهد أعاد إليها صدمة طفولتها.

بينما كانت حسناء تعيش تحت تهديد دائم في ليبيا، واجهت ماجدة وابنة شقيقتها شروق مصيرا أكثر قسوة: احتجاز وابتزاز مباشر من ميليشيا طالبت كل واحدة بدفع عشرة آلاف دينار ليبي مقابل الإفراج.

تمكنت بعض الأسر من تدبير المبلغ المطلوب، في حين عجزت ماجدة وشروق، إلى جانب أسرة سودانية أخرى، عن الدفع.

لاحقًا، عُرض عليهن ما وُصف بأنه "بديل عن الفدية"، تمثل في تنظيف أحد المنازل مقابل إطلاق سراحهن. وبدا العرض في ظاهره عملا منزليا عاديا، قبل أن تنكشف حقيقته سريعًا. فقد كانت أولى الضحايا السيدة المرافقة لـ ماجدة وشروق، التي عادت من المكان في حالة صدمة واضحة، مكسورة النظرات، لتهمس لـ ماجدة: "ليس تنظيف.. إنه اغتصاب."

في اليوم التالي، جاء الدور على "شروق" ابنة أختها، لكن بدافع التضحية، تقدمت ماجدة بثبات لتحل محلها "سيبوها وخدوني أنا". على مدار 25 يوما، تعرضت للاغتصاب المتكرر، يوما باسمها ويوما بدلا عن شروق، عائدة في كل مرة أكثر انكسارا.

وفي مسار آخر، سلكت ميرفت طريق مصر، لكنها احتُجزت مع أطفالها قرب منطقة مساعد شمال شرق ليبيا في مركز احتجاز عشوائي يُعرف محليا بـ"التركينة": كونتينر ضيق بمراتب متسخة وحمام مكشوف، حيث يُحتجز المهاجرون حتى دفع الفدية.

تعرضت ميرفت وأطفالها لابتزاز واعتداءات مروعة قرب كمين "مساعد" شمال شرق ليبيا، حيث احتُجزوا في الـ"التركينة". وعندما عجزت عن دفع المال، اغتصب عنصر يرتدي زي الشرطة ابنها أحمد (15 عامًا) أمام عينيها، تقول ميرفت: صرخنا وبكينا، لكنهم هددونا بالسلاح: "لو مش عاجبكم، ادفعوا واطلعوا"، ثم جاء آخر وأخذ ابنتي " هناء"، ذات الإعاقة في يدها، إلى سيارة شرطة مجاورة وتم الاعتداء عليها أيضاً، حتى أصيبت بنزيف وحالة إعياء شديد.

وبعد أكثر من عام، تكرر الكابوس. في أكتوبر 2024، سلكت نصرة الطريق نفسه بحثًا عن الأمان، فاحتُجزت في "تركينة" أخرى قريبة، ووقعت مع ثلاث نساء في قبضة دورية أمنية حولت التفتيش إلى اغتصاب جماعي منظم، مؤكدة أن الطريق ذاته ما زال مسرحا لانتهاكات متكررة بحق المهاجرين.

تروي نصرة أن ما بدأ بتفتيش مهين تحول إلى اعتداءات جماعية، حاول خلالها أحد العناصر استهداف طفلة دون 16 عاما، فتدخلت لتحميها وتلقت العنف بدلا عنها.

" خدوني أنا".. التي قالتها نصرة وقبلها جدة شروق وخالتها " ماجدة "، قالتها أيضا " أميرة " لتحمي فتاة لا تعرفها. أميرة التي غادرت مصر في سبتمبر عام 2024، دفعت ما استطاعت من المال، وسلمت نفسها للمهربين الذين وعدوها بالوصول الآمن لطرابلس الليبية.

أثناء عبورها صحراء ليبيا عبر طريق الجبل، التقت أميرة بفتاة تخلفت عن مجموعتها فاصطحبتها معها، لكن الرحلة انتهت داخل أحد مراكز الاحتجاز العشوائية "التركينة". احتُجزت أميرة 12 يومًا مع نساء وأطفال.

في إحدى الليالي، هدد مهرب باغتصاب من لم تدفع المال، وأشار إلى الفتاة التي لم تتجاوز 16 عامًا. حينها تقدمت أميرة قائلة: "خدوني أنا". اقتادوها إلى غرفة أخرى، حيث تعرضت لاعتداءات متكررة من عدة رجال باعتبارها "ثمنًا" لحماية الفتاة. وبعد 12 يوما من الانتهاك ألقوا بها خارج المكان: "ده مقابل الفلوس.. كده دفعتي عن البنت".

وبالعودة إلى مسار ماجدة، انهارت بعد تعرضها لاعتداء جماعي، قبل أن يتركها المسلحون منهكة بين الأسر المحتجزة. وفي فجر 18 فبراير 2025، وجدت الأبواب مفتوحة والمليشيا غائبة فاغتنمت الفرصة، وفرت مع نساء أخريات، مختبئات بين الأشجار، حتى وصلن إلى مزرعة وفّرت لهن مأوى مؤقتا.

أما ميرفت، فقد أُفرج عنها مع أطفالها بعد دفع فدية، لكنها وجدت نفسها في طرابلس أمام خطر جديد.

أثناء بحثها عن عمل، تعرفت ميرفت على شابٍ عرض عليها العمل في رعاية والدته المريضة في منطقة الكريمية. وبدأت تعتني بوالدته المسنّة - كانت مريضة ولا تتحدث- بعد أيام، احتُجزت مع امرأة إريترية لأكثر من شهرين داخل منزل رجل استغلهما جنسيًا بشكل متكرر، ولم تنتهِ معاناتهما إلا بعد وفاة والدته، حين طردهما إلى الشارع، لتبدأ رحلة خوف جديدة بلا أمان.

عرفت ميرفت أن الجاني من قوات اللواء 444، يُدعى "إ. ب. خ". تصفه "رجل طويل ممتلئ ذو بشرة فاتحة"، ويقع أمام منزله دبابة محروقة. ورغم تقديمها بلاغات للشرطة والمفوضية، لم تتلق أي حماية، باستثناء متابعة محدودة من منظمة نرويجية أُغلق مقرها لاحقًا، لتبقى بلا حماية في ظل إفلات واسع من العقاب.

تتطابق شهادة ميرفت مع تقارير أممية أكدت وقوع انتهاكات جسيمة داخل مرافق احتجاز جهاز دعم الاستقرار، تشمل التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج القانون. وفي يونيو 2025، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إلى إغلاق هذه المواقع، وحفظ الأدلة، ومحاسبة المسؤولين وفق المعايير الدولية.

كما أعرب تورك عن قلقه من عدم تمكين الجهات الليبية المختصة من الوصول إلى مواقع استخراج الرفات. وأشار إلى معلومات أممية حول انتشال جثث متفحمة من مقر الجهاز في أبو سليم، والعثور على عشرات الجثث في مستشفيات ومقبرة داخل حديقة حيوان طرابلس، مع بقاء هويات الضحايا مجهولة.

وشدد المفوض السامي على ضرورة احترام كرامة الضحايا، ومنح الأمم المتحدة وصولًا كاملًا لتوثيق الانتهاكات.

وبعد حصول ميرفت على حريتها، واجهت مأساة جديدة، إذ تفرق أطفالها الستة في الشوارع بعد طردهم من قبل صاحب المسكن، دون أن يعرف أحد طريقهم.

في ناحية أخرى من طرابلس، تحاول عزيزة وشقيقتها السودانيتان العثور على مأوى آمن، بعد أن فقدتا والدتهما وشقيقتهما أثناء تواجدهما في مستشفى بالسودان، عقب استهداف المستشفى بقذائف "الدعامة". وبعد أيام، قُتل والدهما على يد مسلحين اقتحموا منزلهما في الفاشر، واضطرتا للعبور إلى ليبيا طلبًا للحماية.

خلال بحثها عن سكن في طرابلس، تلقت عزيزة اتصالًا من سيدة تونسية كانت تعمل سابقًا في شركة خدمات. عرضت عليها "مسكنًا مجانيًا مقابل العمل"، في عرض بدا - لأول وهلة - طوق نجاة لفتاتين مشرّدتين. لكن الطوق كان فخا مُحكما للاستغلال الجنسي، مغلفًا بغطاء العمل المنزلي.

بمجرد وصولها إلى الشقة التي قيل لها إنها ستكون "مكان العمل"، فوجئت برجل مسن يغلق الباب خلفها، ويتجه نحوها محاولًا نزع ملابسها. صرخت ودفعتُه بعنف، لكنه التفت إلى هاتفه وأجرى اتصالًا مصورًا مع السيدة التونسية. على الشاشة ظهرت شقيقتها محتجزة، تتعرض للضرب. قالت التونسية بتهديد حاد: "اعملي اللي عايزينه..وإلا هنقتل أختِك ونغتصبها.. والشرطة هنا مش هتنفعك..هيسجنوك انتي وأختِك مهاجرات غير شرعيات".

بعد أيام تمكنت عزيزة من الهرب بعدما غافت الجاني وضربته. لكن النجاة لم تكن نهاية المحنة؛ بل بداية أخرى. وجدت عزيزة نفسها في الشارع بلا مأوى، بلا وثائق، بلا حماية. اتصلت بمنظمة كانت مسجلة فيها سابقًا، فجاءها الرد: "سنتواصل معك لاحقًا" - ولم يتصل أحد.

في الوقت نفسه نجحت ميرفت في تجميع أولادها، لكن المرض اشتد عليها، فاضطرت للبقاء في مسكن لجأت إليه، بينما خرج نجلاها للعمل لتأمين ما يكفي من الطعام. وفي أحد الأيام، أُلقي القبض عليهما بسبب عدم حملهما أي أوراق ثبوتية. تقول:"57 يومًا في سجن أسامة بطرابلس.. كانا في وضع لا إنساني".

داخل السجن، حسب رواية الطفلين التي حصلنا عليها، كان المعتقلون يُجبرون كل صباح على تنظيف المكاتب وملابس الضباط، في معاملة أقرب للعمل القسري. يضيف أحدهما: "كانوا يغتصبوننا كأننا بنات وإذا رفضنا أو اعترضنا، يربطون أحدنا ويفعلون فيه أشياء بشعة. يختاروننا واحدًا تلو الآخر. كل شيء مؤلم حصل هناك".

لم يكن الإفراج عن الطفلين مجانيًا. قيل لميرفت إن عليها دفع 4.000 دينار ليبي مقابل إطلاق سراحهما. تروي بصوت مكسور: كنت بشحت من السودانيين جمعت 2.000 دينار وطلّعت الولدين".

تتقاطع شهادات نجلي ميرفت مع ما رواه أشخاص آخرون عن سجن أسامة في طرابلس. ويؤكد شاب سوداني يُدعى ميسر، احتُجز مع شقيقه، أنه تعرض للتعذيب، فيما اختفى شقيقه دون معرفة مكانه. وتعكس هذه الشهادات ما وصفه شهود آخرون بـ"الاحتجاز التعسفي، الأعمال القسرية، الاستغلال الجنسي، العنف المنهجي، والابتزاز المالي مقابل الحرية".

وتصف سناء، سيدة سورية محتجزة سابقًا في السجن، المكان بثلاث غرف: واحدة للنساء، وأخرى للرجال، وثالثة للعمال، والتي كانت تُستخدم للاعتداءات الجنسية. تقول إن عناصر السجن يدخلون عنبر النساء بعد فصل الكاميرات، ويختارون من ضحاياهم غالبا أصحاب البشرة السمراء.

في الوقت ذاته، أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى انتهاكات أخرى في ليبيا، بما فيها عدم السماح لسلطات البحث الجنائي بالوصول لمواقع استخراج الرفات البشرية. بين 18 و21 مايو، تم انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في أبو سليم، واكتُشفت 67 جثة أخرى في ثلاجات مستشفيات أبو سليم والخضراء، وبعضها متحلل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. كما وُجدت مقبرة في حديقة حيوان طرابلس.

وأعرب المفوض عن الأسى لما تم تداوله على وسائل التواصل من صور وفيديوهات مروعة، مشددًا على ضرورة احترام كرامة الضحايا وحقوق أسرهم، ودعا السلطات إلى منح الأمم المتحدة وصولًا كاملًا لتوثيق الانتهاكات.

بعد مجازر الفاشر، تحولت أمنيات النساء من مسكن آمن وعمل إلى البحث عن مصير أسرهن في السودان.

حسناء

فقدت زوجها وشقيقتها ووالدتها: "حاسة إني فقدت كل شيء، وخايفة معرفش أحافظ على عيالي"

ماجدة

خسرت عائلتها وتعيش بلا مأوى أو طعام: "مش قادرة آكل غير من الزبالة.. السودان وقع مني.. ما عنديش حد أرجع له"

أميرة

تلخص مأساة السودان: "في الفاشر الناس بيموتوا بالرصاص.. وأخويا في القضارف بيموت بالجوع. الأول موت سريع.. والثاني بطيء"

ميرفت

"ساعات بحس إن الموت أرحم من الانتظار.. نموت من الجوع أفضل ما نموت تحت البشر".

نصرة

تبحث عن أهلها المفقودين: "أهلي استشهدوا في حرب السودان بالفاشر.. لا خبر منهم والله"

هكذا اكتشفن أن الهروب من الحرب لم ينقذ عائلاتهن، وأن عبور الحدود لم يفصل قلوبهن عن وطن يزداد اشتعالًا. في ليبيا يدفعن ثمن نجاة منقوصة، بينما يدفع أهلهن في السودان ثمن البقاء بلا أمان ولا أخبار.

يبقى السؤال: هل ستتحرك السلطات الوطنية والدولية لتحويل هذه الشهادات إلى أفعال ملموسة، أم ستبقى قصص النساء والأطفال مجرد أرقام في تقارير حقوق الإنسان؟

أرسلنا ما توصّلنا إليه من معلومات وطلبنا توضيحًا من الجهات التالية، وتأكدنا من وصول الرسائل، لكننا لم نتلق رداً، حتى نشر التحقيق:

مديرية أمن الكفرة

مديرية أمن طرابلس

جهاز الأمن الداخلي

حكومة الوحدة الوطنية

المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

رئيس مكتب الإعلام الأمني الليبي

المجلس النرويجي للاجئين

وزارة الداخلية الليبية

مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بليبيا

تنويه: جميع الصور المستخدمة في هذا التحقيق تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي، ولا تمثل أشخاصا حقيقيين.