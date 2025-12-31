ضبط كمية أحشاء ولحوم رأس فاسدة في حملة ببنها

تمكنت لجنة مشتركة من مديرية الطب البيطري بالقليوبية من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء الحيوانية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل أسواق مدينة بنها، وذلك في إطار جهود محافظة القليوبية لضمان سلامة الأغذية وحماية صحة المواطنين.

وأوضح الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، أن الحملة أسفرت عن ضبط نحو 150 كيلو جرامًا من لحوم الرأس والأحشاء المذبوحة خارج المجازر المعتمدة، والتي لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية والبيطرية اللازمة، بما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ونُفذت الحملة بالتنسيق مع مديرية التموين بالقليوبية وإدارة تموين مركز وبندر بنها، وبمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي من إدارة المجازر، ضمن خطة مشتركة لإحكام الرقابة على أسواق اللحوم.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، الذي شدد على تكثيف الرقابة على الأسواق المحلية، والمرور الدوري على اللحوم والدواجن والأسماك المعروضة للبيع، للتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية والبيطرية، ومنع تداول أي منتجات غذائية فاسدة أو مجهولة المصدر.

وعقب ضبط المضبوطات، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى تحرير المحاضر وتسليم اللحوم المضبوطة للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها، مع متابعة مصدر المضبوطات وتحديد المسؤولين عنها.

وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية استمرار الحملات التفتيشية خلال الفترة المقبلة، مع تكثيف جهود التوعية للمواطنين بعدم شراء اللحوم من مصادر غير موثوقة، وضرورة التأكد من سلامة المنتجات الغذائية، حفاظًا على الصحة العامة وضمان وصول غذاء آمن للمواطنين.