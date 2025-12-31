إعلان

بلمسة فرعونية.. طالبات جنوب سيناء يبهرن الجميع في معرض الاقتصاد المنزلي

كتب : رضا السيد

01:11 م 31/12/2025
تفقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، يرافقه سامي الجندي، مدير الشؤون التنفيذية، وأحمد غيث، مدير إدارة الطور التعليمية، معرض المشغولات اليدوية المقام بمدرسة الشهيد عمرو شكري الإعدادية بنات، ضمن فعاليات المسابقة الوزارية الخاصة بالاقتصاد المنزلي، وذلك بحضور غادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي بالمديرية، وأحمد عبد الله، مدير المدرسة.

وشمل المعرض مشغولات يدوية متنوعة ذات طابع فرعوني، مثل المفروشات، اللوحات الفنية، المكرميات، أعمال خرز، وأكسسوارات، إضافة إلى أعمال احتفالية بمناسبة العام الميلادي الجديد.

وأشاد وكيل الوزارة بالمستوى الراقي للأعمال، خاصة الأساور المصنوعة من الخرز ذات الطابع الفرعوني، مؤكدًا أنه جرى تشكيل لجنة لاختيار أفضل الأعمال تمهيدًا لتصعيدها للمشاركة في المسابقة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت غادة حسن، موجه عام الاقتصاد المنزلي، أن الطابع الفرعوني يغلب على جميع الأعمال المشاركة، والتي تمثل كافة الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرة إلى مشاركة طالبات المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بأعمال من الخرز، مثل الإكسسوارات. وأكدت حرصها على تقديم الشكر لوكيل الوزارة على دعمه المستمر للأنشطة التعليمية التي تنمي مواهب الطلاب وتعزز قدراتهم الإبداعية.

الجنايات تُحيل أوراق المتهم بقتل"أطفال اللبيني"بفيصل إلى المفتي
حالة طقس أول أسبوع في 2026.. الأرصاد تحذر من الأمطار
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"