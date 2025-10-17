إعلان

محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (مستند)

كتب : جمال محمد

12:16 م 17/10/2025
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (1)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (4)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (5)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (6)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (7)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (8)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (2)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (9)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (10)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (12)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (13)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (11)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (15)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (16)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (14)
    محافظ المنيا يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات بعد زيادة الوقود (3)

المنيا - جمال محمد:

اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات العامة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية.

وشملت التعريفة الجديدة خطوط السير الداخلية بين أحياء المدينة، وخطوط الربط بين مراكز المحافظة التسعة، بالإضافة إلى الخطوط الإقليمية التي تربط المنيا بالمحافظات المجاورة.

وشدد المحافظ على جميع السائقين بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، مع تكثيف الحملات المرورية على المواقف وخطوط السير لضبط المخالفين، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات.

محافظ المنيا عماد كدواني تعريفة الركوب الجديدة للمواصلات زيادة أسعار البنزين

