قال الحاج عاطف عامر، خال عدد من الأطفال ضحايا حادث انقلاب تروسيكل بترعة قناطر حواس بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط، إن الحادث وقع يوم الإثنين الماضي، حينما كانوا في المنزل ووردتهم أنباء عن سقوط تروسيكل يقل أطفالًا في الترعة.

وأضاف في تصريحاته لـ"مصراوي": "توجهنا فورًا إلى موقع الحادث، ووجدنا الأطفال جميعًا في المياه، وتم إنقاذهم وإخراجهم من الترعة، ثم نقلتهم سيارات الإسعاف إلى المستشفيات، حيث تنوعت الإصابات بين حالات اختناق وفقدان للوعي".

وتابع: "منذ وقوع الحادث، نتلقى يوميًا اتصالًا من المستشفى بوفاة طفلة تلو الأخرى، حتى ارتفع عدد الوفيات إلى 6 أطفال، بينما لا يزال 4 آخرون يتلقون العلاج والرعاية الصحية بمستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى أسيوط العام".

وأشار إلى أن التروسيكل كان يقل 14 طفلًا، موضحًا أن هذه الوسيلة تُستخدم بشكل يومي لنقل الأطفال من عزبة صليبة العدر إلى مدارسهم الواقعة على بُعد نحو 4 كيلومترات في قرية سلام.

وأكد أن سائق التروسيكل، وهو أحد أقارب الأطفال، كان ينقلهم إلى المدرسة مجانًا دون تقاضي أي أجر، وكان من بينهم طفلتيه اللتين ترقدان في حالة حرجة بالمستشفى، بينما فقد أبناء إخوته وأبناء عمومته في الحادث.

وأوضح أن قرية سلام تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية، سواء في وسائل المواصلات أو البنية التحتية للطرق، فضلًا عن عدم وجود مدارس كافية؛ ولفت إلى أن أحد أبناء القرية تبرع قبل أكثر من 10 أعوام ببناء معهد أزهري بالجهود الذاتية، إلا أنه لم يتم تشغيله حتى الآن، رغم أن عدد سكان القرية يبلغ نحو 23 ألف نسمة.

أمرت النيابة العامة بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، حبس سائق تروسيكل انقلب في إحدى الترع بقرية متقباد، راح ضحيته 6 أطفال وإصابة 8 آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وارتفعت حصيلة ضحايا حادث سقوط "تروسيكل" في مصرف مائي بقرية منقباد في أسيوط إلى 6 تلاميذ، بعد وفاة الطفلة "جنا محمود"، الثلاثاء، متأثرة بإصابتها الحرجة.

ووفقًا لمصدر مسؤول بمستشفى أسيوط الجامعي، فإن الطفلة كانت ضمن خمس حالات حرجة وصلت المستشفى تعاني من توقف في عضلة القلب، وجرى وضعها على جهاز تنفس صناعي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 6، بينما لا يزال 5 تلاميذ آخرون يتلقون العلاج.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى بلاغًا بسقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في مصرف قناطر حواس، حيث انتقلت قوات الإنقاذ النهري وتمكنت من انتشال جثة الطفلة "سمر محمد عبد القادر" وإنقاذ 10 آخرين تنوعت إصاباتهم بين الاختناق وفقدان الوعي.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والعام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تتواصل متابعة الحادث من قبل الأجهزة الأمنية والتنفيذية.

