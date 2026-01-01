تقديم 9 خدمات سجل تجاري حصريًا عبر "مصر الرقمية" من يناير 2026

أعلنت وزارتا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية، قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري على منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من اليوم 1 يناير 2026.

وتشمل هذه الخدمات، وفق بيان التموين، تحديث بيانات السجل التجارى، وإضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة "شركاتي"، والاستعلام عن السجل التجاري، والاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، ونقل منشأة فردية داخل المحافظة، واستخراج مستخرج سجل تجاري، وشهادة بيانات سجل تجاري، وطلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.

وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري على منصة مصر الرقمية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية يأتي في إطار جهود الدولة للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية من خلال التوسع في إتاحتها رقميا، وزيادة عدد الخدمات الحصرية على المنصة والقنوات الرقمية، بما يدعم جهود التحول الرقمي في ضوء تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن منصة مصر الرقمية تشهد نموًا متواصلًا سواء على مستوى عدد الخدمات أو أعداد المستخدمين؛ حيث بلغ عدد الخدمات الحكومية الرقمية المتاحة على المنصة 210 خدمات، فيما وصل عدد مستخدميها إلى نحو 10.7 مليون مواطن.

وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ملف التحول الرقمى يمثل أحد المحاور الرئيسية في خطة عمل الوزارة، ويحظى باهتمام بالغ من جميع الجهات التابعة، في إطار توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز الشفافية، وتسهيل حصول المواطنين والتجار على الخدمات.

وأوضح الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال التحول الرقمي، بما يضمن تقديم خدمات حديثة وسريعة، تقلل من الوقت والجهد، وتواكب احتياجات المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا السياق، بذل جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية جهودًا كبيرة في ملف الرقمنة، حيث بدأ العمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، لتقديم الخدمات بشكل مباشر ومنظم لطالبي الخدمة، إلى جانب التوسع في إتاحة هذه الخدمات عبر القنوات الرقمية.

وفي إطار التوسع في رقمنة خدمات السجل التجاري وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم إتاحة عدد كبير من خدمات السجل التجاري على منصة "مصر الرقمية"، بما يتيح للتاجر والمواطن الحصول على الخدمة إلكترونيًا.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والتماشي مع استراتيجية الوزارة في تطبيق التحول الرقمي بكافة الملفات، مشيرًا إلى أن تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري يتم بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات المعنية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للتجار والمواطنين على حد سواء.

وأوضح الدكتور محمد عوض، أن الخدمات المتاحة حاليًا على المنصة 17 خدمة أساسية بخلاف 4 خدمات مساعدة، مشيرًا إلى اقتراب تطبيق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات أخرى سيتم تقديمها حصريًا أيضًا عن طريق منصة مصر الرقمية بنهاية شهر يناير الجاري.

وأوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن خدمات السجل التجاري على منصة مصر الرقمية تحظى بإقبال المواطنين المستخدمين للمنصة حيث أن متوسط الطلبات اليومية قرابة الـ5 آلاف لخدمات السجل التجاري فقط.

