بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أسيوط"

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة "ميكروباص رحلات" على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف للتعامل مع الموقف.

قائمة المصابين والموقف الطبي

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، عن اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة رقم (1568 ى ج د)، ما أسفر عن إصابة كل من: عماد ح ع (45 عامًا)، ومحمد أ س (32 عامًا)، وعبد الرحمن أ ع (30 عامًا)، وطه ع أ (35 عامًا)، وزينت م ع (30 عامًا)، والأطفال أحمد ط ع (عامان)، ومحمود ط ع (7 أعوام)، ومحمد ط ع (8 أعوام)، إضافة إلى أحمد ح س (39 عامًا)، وأحمد ت م (38 عامًا)، بإصابات تراوحت بين الكدمات والسحجات.

تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إسعاف حالتين في موقع الحادث بعد رفضهما النقل للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.