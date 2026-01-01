إعلان

بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بـ"صحراوي أسيوط"

كتب : محمود عجمي

09:48 م 01/01/2026

إسعاف - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة، مساء اليوم الخميس، إثر حادث انقلاب سيارة "ميكروباص رحلات" على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدينة أسيوط الجديدة، ما استدعى تدخلًا سريعًا من قوات الشرطة وسيارات الإسعاف للتعامل مع الموقف.

قائمة المصابين والموقف الطبي

كشفت المعاينة الأولية للأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، عن اختلال عجلة القيادة وانقلاب السيارة رقم (1568 ى ج د)، ما أسفر عن إصابة كل من: عماد ح ع (45 عامًا)، ومحمد أ س (32 عامًا)، وعبد الرحمن أ ع (30 عامًا)، وطه ع أ (35 عامًا)، وزينت م ع (30 عامًا)، والأطفال أحمد ط ع (عامان)، ومحمود ط ع (7 أعوام)، ومحمد ط ع (8 أعوام)، إضافة إلى أحمد ح س (39 عامًا)، وأحمد ت م (38 عامًا)، بإصابات تراوحت بين الكدمات والسحجات.

تم نقل 8 من المصابين إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما تم إسعاف حالتين في موقع الحادث بعد رفضهما النقل للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث انقلاب سيارة الصحراوي الشرقي أسيوط الجديدة مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي النيابة العامة مدير أمن أسيوط

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الهيئة الوطنية: تدوينة الرئيس مثلت دعمًا قويًا للاستقلال.. وتعاملنا مع محاولات التجاوز بالحزم
هل اعترفت الإمارات بأرض الصومال وأدرجتها في نظام تأشيرتها؟.. تحقق محتوى
قاضي محاكمة رمضان صبحي: اشتراط المؤهل العالي لقبول الأبناء بمدرسة خاصة غير دستوري
مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
أمطار قادمة.. الأرصاد تحُذر من حالة الطقس الساعات المقبلة