المستشفيات الجامعية تستقبل 32 مليون مريض في 2025

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية حققت قفزة كبيرة خلال عام 2025، بفضل الاهتمام الواسع الذي توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار الوزير، إلى التزام الوزارة بتطوير أداء المستشفيات الجامعية من خلال تنفيذ برامج تعليمية وتدريبية مكثفة للكوادر الطبية والتمريضية، وتوفير أحدث التقنيات الطبية، مع التركيز على التخصصات البينية ورقمنة الخدمات، بما يسهم في تسهيل إجراءات المرضى ورفع كفاءة العمل.

وأوضح أنه تم ميكنة 80 مستشفى في 12 جامعة حكومية، وتجهيز البنية التحتية المعلوماتية بأكثر من 37 ألف جهاز حاسب آلي، إلى جانب معدات الشبكات والخوادم وأنظمة الحماية السيبرانية.

ولفت "عاشور"، إلى ارتفاع عدد المستشفيات الجامعية إلى 146 مستشفى، من بينها 52 مستشفى متخصصًا، تسهم بنحو 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية و50% من أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي.

وخلال عام 2025 استقبلت هذه المستشفيات نحو 32 مليون مريض، وقدمت 76% من خدمات المستوى الثالث المرتبطة بالجراحات المتقدمة.

كما أُجري بها 658 ألف عملية جراحية، منها 393 ألف عملية كبرى وذات مهارة متقدمة، وبلغ عدد التحاليل الطبية 26,732,576 تحليلًا، والإشعات التشخيصية والتداخلية 7,324,236، فيما وصلت حالات الرعاية المركزة والحضانات إلى 177,391 حالة.

وأكد الوزير، أنه تم استثمار 19 مليار جنيه في تنفيذ 160 مشروعًا لتطوير المستشفيات الجامعية، شملت تحديث 33 مستشفى، و127 مشروعًا لرفع الكفاءة، ومن أبرز هذه المشروعات افتتاح مركز زراعة الكبد بجامعة المنصورة، والمستشفى الجامعي بالسويس، وتطوير المدينة الطبية بجامعة عين شمس بتكلفة 10 مليارات جنيه، مع إنشاء وحدات متخصصة للأطفال والعناية المركزة.

وتم افتتاح وحدات متقدمة بمستشفيات سموحة والمواساة، وتطوير وحدات أخرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب إطلاق برنامج "رعاية" لتدريب الأطباء على تشخيص وعلاج الأمراض النادرة لدى الأطفال.

وأشار "عاشور"، إلى مشاركة المستشفيات الجامعية بفاعلية في عدد من المبادرات الرئاسية، من بينها "التشخيص عن بُعد" و"القضاء على قوائم الانتظار" ومبادرات علاج الأورام، حيث تم علاج 414,395 حالة بنسبة إنجاز بلغت 80%، في تخصصات متنوعة تشمل جراحة الأورام، والعظام، والعيون، وزراعة الكلى والكبد، وجراحة المخ والأعصاب، والقلب والقسطرة.

كما شاركت المستشفيات في 12 محافظة بالمبادرات الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج الأورام، مثل مبادرة صحة المرأة، والكشف المبكر عن سرطانات الثدي والبروستاتا والقولون وعنق الرحم والرئة.

من جانبه، أكد الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية شاركت بالتعاون مع وزارة الصحة في تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية في مجالات الصحة النفسية، وعلاج الإدمان، وتشخيص وعلاج التوحد، والصحة الإنجابية، إضافة إلى مبادرة "التشخيص عن بُعد" للمناطق النائية، حيث تم تقديم 81,044 استشارة طبية.

وأطلقت المستشفيات 535 قافلة طبية استفاد منها 303,469 حالة، ونظمت 22 حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرًا إلى التعاون المصري الألماني في مجال علاج الأورام لتفعيل برامج الكشف المبكر والعلاج والرعاية المتكاملة.

وأضاف أن مستشفيات جامعة القاهرة، ولا سيما قصر العيني وكلية الطب، شهدت أعمال تطوير وتجديد بتكلفة 68 مليون جنيه ضمن خطة تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات الطبية للمرضى من داخل مصر وخارجها، وشملت افتتاح معمل قساطر الإلكتروفسيولوجي بمركز رعاية الحالات الحرجة، إلى جانب محطة الكهرباء S4 والكنترول المركزي لطلاب كلية الطب.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد عناني، مستشار الوزير للسياسات الصحية، إلى توقيع الوزارة لعدد من الاتفاقيات الدولية والمحلية لتعزيز جودة الخدمات الطبية، من بينها التعاون مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، وبروتوكولات تعاون مع وزارة الصحة ومديرية الصحة بالدقهلية والأمانة العامة للصحة النفسية، شملت مجالات التدريب والبحث العلمي وعلاج الإدمان.

كما تم توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، وتدشين العقار الجيني "TRIKAFTA" لأول مرة في مصر، إلى جانب توقيع بروتوكول تعاون بين كليتي طب جامعتي عين شمس والزقازيق.

وأوضح "عناني"، أنه تم إنشاء مستشفى جراحات اليوم الواحد بجامعة السادات بسعة 60 سريرًا، منها 12 سرير عناية مركزة، ويضم 19 تخصصًا طبيًا، وغرف عمليات، ومركز أشعة، ومعامل متخصصة، بما يعزز تقديم الخدمات الجراحية السريعة والتعليم الطبي.

كما تم افتتاح المستشفى الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، ومستشفى جامعة بورسعيد بطاقة 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، و31 عيادة، بما يسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة ودعم التدريب العملي لطلاب كليات الطب.

