مجدي الجلاد: عام 2026 قد يشهد حلًا لملف سد النهضة بتدخل أمريكي

كتب : حسن مرسي

10:51 م 01/01/2026

الكاتب الصحفي مجدي الجلاد

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن مصر تتعامل مع ملف سد النهضة بسياسة "النفس الطويل"، مستندة إلى محورين رئيسيين.

وأضاف "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، أن المحور الأول، والذي قد لا يكون مُعلنًا بقوة، يعتمد على تقارير علمية تشير إلى أن إثيوبيا غير قادرة حتى الآن على الاستفادة من هذا المشروع، وتعاني مشكلات فنية وعلمية كبيرة في بنيته.

وأوضح أن السد مُقسَّم إلى جزأين: السد الخرساني والسد الركامي، مشيرًا إلى أن الجزء الركامي تحديدًا يعاني من "مشاكل فنية ضخمة" وفقًا للخبراء.

وأكد رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن الورقة الثانية التي تستند عليها مصر هي سياستها المتماسكة، موضحًا أنها خاضت هذا الصراع السياسي بسياسة الضبط النفس، ولن تنزلق إلى مغامرات غير محسوبة.

وأشار "الجلاد"، إلى أن الجانب الأمريكي لديه قناعة تامة بأن الحل يجب أن يكون دبلوماسيًا، بل إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدّ الملف من بين القضايا التي يسعى لتسويتها سلميًا.

وتابع أن التوقعات تشير إلى أن عام 2026 قد يشهد حلًا للملف بتدخل كبير من الولايات المتحدة، مشددًا على أن مصر دولة منضبطة ومعتدلة سياسيًا وليست من أنصار المغامرات، وهو ما يتيح لها مساحة للمناورة والضغط الدولي، معتبرًا أن الضغوط المصرية على المستوى الدولي "كافية حتى الآن".

وأكد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد: "حتى هذه اللحظة، سد النهضة فنيًا لم يحقق أغراضه، ومصر لن تقبل المساس بحصتها المائية، وحتى الآن إثيوبيا غير قادرة على المساس بحصة مصر".

