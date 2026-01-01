مجدي الجلاد: مصر تحتاج حكومة اقتصادية.. وأداء كامل الوزير "إيجابي"

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، التي تضم مواقع (مصراوي، يلاكورة، الكونسلتو، شيفت)، إن تعامل الدولة مع المغتربين المصريين الذين أنقذوا الاقتصاد بتحويلات بلغت نحو 40 مليار دولار يجب أن يتجاوز "كلمة شكر" إلى حوافز امتنان حقيقية.

وأشار "الجلاد"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام" عبر فضائية "الشمس"، إلى أن مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج تم إيقافها ولم تعُد.

وأضاف أن الدولة لا يمكن أن تتعامل مع المواطن في الخارج على مبدأ "هات.. هات" فقط، بينما تبيع له أراضي بيت الوطن بالدولار وبأسعار مرتفعة.

وأكد "الجلاد"، أن المشكلة الهيكلية تكمن في استمرار الاقتصاد المصري كاقتصاد "ريعي"، وشبهه بـ"رجل لديه عراقة وأصول رائعة عمرها 7000 سنة، لكنه يؤجرها ولا ينمي الثروة".

وتابع أن الخروج من الأزمة الحقيقية يكون بزيادة الصادرات عن الواردات، وزيادة الإنتاج، وتشغيل المصانع، وتحفيز الاستثمار الصناعي، وليس بالاعتماد على الإيرادات "الريعية" مثل قناة السويس والتحويلات.

وأشار إلى وجود جهود فردية إيجابية، مثل أداء الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، الذي "يجري شخصيًا وراء فتح مصانع جديدة"، لافتًا إلى أن هذا لا يكفي.

وشدد الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، على ضرورة الحاجة إلى رؤية مختلفة لحكومة اقتصادية، معربًا عن اعتقاده بأن الحكومة الحالية غير قادرة على ذلك، متابعًا: "لازم رؤية جديدة للاقتصاد المصري تجعله أكثر تنافسية في العالم".

وربط "الجلاد"، بين القوة الاقتصادية والقوة السياسية والاستراتيجية للدولة، قائلًا: "اقتصادك استقرارك اقتصاديًا.. وقوتك الاقتصادية بترسم حدود قوتك الإقليمية والدولية".

وأوضح أن مصر، كركيزة أساسية في المنطقة وصاحبة دور ريادي وعسكري وسياسي قوي، لا يمكن أن تكون في الوقت نفسه من أكثر دول العالم مديونية وتعاني أزمة اقتصادية، لأن هذا يضعف صوتها ويُضغط عليها.

