الطماطم بـ 5 والسمك بـ 25.. "باريس" تحارب الغلاء في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

طرحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة والأسماك بأسعار مخفضة عبر منافذ ثابتة ومتحركة، في خطوة تستهدف كسر حدة الغلاء ودعم المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الخارجية.

قائمة الأسعار والخصومات

أكد سلامة محمد الحريتي، رئيس المدينة، أن المبادرة تأتي استجابة لمطالب الأهالي، حيث شملت قائمة الأسعار طرح الطماطم بسعر 5 جنيهات، والبطاطس والباذنجان بـ 10 جنيهات لكل منهما، بينما سجل الفلفل والخيار 15 جنيهًا، والكوسة 20 جنيهًا.

ولم تقتصر القائمة على الخضراوات الأساسية، بل امتدت لتشمل الفاكهة، حيث بيعت الجوافة والكرنب والقرنبيط بـ 30 جنيهًا، واليوسفي بـ 20 جنيهًا، والبرتقال البلدي بـ 25 جنيهًا، والبطاطا بـ 12.5 جنيهًا، بالتوازي مع استمرار طرح "سمك مفيض باريس" بسعر مدعم يبلغ 25 جنيهًا للكيلو.

وصول الدعم للقرى

وأشار "الحريتي" إلى أنه تم تسليم حصص كاملة للقرى التابعة للمركز لبيعها بنفس الأسعار المخفضة توفيرًا لنفقات الانتقال على المواطنين، مع تسيير سيارات متحركة تجوب التجمعات السكنية وفق خطة يومية لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة في التوزيع، التزامًا بمعايير الجودة وسلامة المنتجات.