في مشهد بات مألوفًا ومثيرًا للقلق في آنٍ واحد، أصبحت شوارع محافظة البحيرة مسرحًا للكلاب الضالة التي تهاجم الأطفال وتثير ذعر المارة، وسط تصاعد شكاوى الأهالي من الخطر اليومي الذي يهدد أمنهم وسلامتهم.

تنتشر الكلاب في مجموعات كبيرة أشبه بالعصابات التي تفرض سيطرتها على الشوارع، لا سيما في ساعات الصباح الأولى أثناء ذهاب التلاميذ إلى مدارسهم، ووثّق أحد المواطنين مقطع فيديو من منطقة أرض أدمون بمدينة دمنهور، يظهر خلاله مجموعة من الكلاب يزيد عددها على عشرة، وهي تتجول بحرية تامة، وتحاول الاقتراب من بعض الفتيات أثناء مرورهن بالطريق، مما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي.

قال عدد من الأهالي إن الظاهرة لم تعد تقتصر على مناطق بعينها، بل امتدت إلى معظم شوارع المدن والقرى، حتى تحوّل الخروج من المنزل في ساعات الصباح أو الليل إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر.

وأكد عبد العزيز محمد ، أحد أهالي دمنهور، أن الكلاب تتجمع بأعداد كبيرة وتهاجم الأطفال خاصة في وقت الصباح الباكر وأشار إلى أنه اضطر لتغيير طريق أبنائه إلى المدارس تجنبًا للاصطدام بتلك العصابات.

وأضافت ، سميرة البنا ربة منزل، أن بعض الكلاب أصبحت مألوفة للسكان وتتحرك في مجموعات ثابتة لا تغادر أماكنها، مؤكدة أن أصوات النباح ليلًا باتت مصدر إزعاج لكبار السن، بخلاف تهديدهم المستمر للمارة.

وطالب الأهالي بتكثيف الحملات اليومية لإبعاد الكلاب عن المناطق السكنية، واتخاذ المسؤولين لإجراءات أكثر فاعلية في مواجهة هذه الظاهرة التي تحولت إلى خطر عام يهدد حياة المواطنين.

وأوضح جودت ناصر - تاجر ملابس : أن حملات التحصين التي تُنفذها مديرية الطب البيطري لا تعالج أصل المشكلة، مؤكدًا أن تحصين الكلاب ضد السعار لا يقلل من أعدادها ولا يمنع هجماتها، قائلاً: «هم بيحصّنوهم من السعار بس، لكن الكلاب نفسها بتزيد كل يوم، وبقت خطر ما يتسكتش عليه».

