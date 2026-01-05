معلومات عن الفنانة إيمان الزيدي بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

تصدر اسم الفنانة إيمان الزيدي، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلانها خبر انفصالها عن حارس مرمى الزمالك الأسبق محمد عبد المنصف، عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

كتبت إيمان الزيدي: "أعلن انفصالي عن زوجي محمد عبد المنصف بعد زواج شرعي دام 7سنوات".

وشاركت الفنانة إيمان الزيدي في عدد من الأعمال الفنية من بينها: مسلسل :ساحرة الجنوب"، بطولة الفنانة حورية فرغلي، وإخراج أكرم فريد، الذي أشاد بها وبموهبتها بعد الانتهاء من تصوير المسلسل.

مسلسل "مليكة" الذي شاركت فيه مع النجمة دينا الشربيني، وآية سماحة، وعمر السعيد، وعدد من النجوم.

ومسلسل المرافعة الذي لفتت خلاله الأنظار.

وفي السينما، شاركت في فيلم "طلق صناعي" عام 2018، من إخراج خالد دياب، وتأليف محمد دياب، وبطولة ماجد الكدواني، وسيد رجب، وحورية فرغلي.

غابت "إيمان" عن الظهور الإعلامي لعدة سنوات، وكذلك الأعمال الفنية، إذ عادت بخبر انفصالها عن حارس مرمى الزمالك الأسبق محمد عبد المنصف، خاصة إنه دائم الظهور مع زوجته الفنانة لقاء الخميسي.