ترامب: لا أعتقد أن أوكرانيا قصفت مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يعتقد أن ما يزعم أنها ضربة أوكرانية على مقر إقامة الرئيس فلاديمير بوتين قد وقعت كما زعمت روسيا.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في طريق عودته إلى واشنطن العاصمة من فلوريدا: "لا أعتقد أن تلك الضربة حدثت هناك شيء ما حدث في مكان قريب إلى حد ما، ولكن لا علاقة له بذلك".

كانت موسكو قد اتهمت كييف يوم الاثنين، بمحاولة ضرب مقر إقامة بوتين في منطقة نوفجورود شمال روسيا بـاستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى.

وقالت إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية.

وشككت أوكرانيا والدول الغربية في رواية روسيا حول الضربة المزعومة، وفقا للغد.