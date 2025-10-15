إعلان

مصرع شاب أسفل عجلات قطار بمحطة الأزهر في أسيوط

كتب : محمود عجمي

12:51 م 15/10/2025

مصرع شاب أسفل عجلات قطار

أسيوط - محمود عجمي:


لقي شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمحطة قطار الأزهر بمدينة أسيوط.


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث اصطدام قطار بأحد المواطنين داخل نطاق محطة الأزهر.


انتقلت قوات الشرطة وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص والمعاينة الأولية مصرع الشاب "يحيى. م. ي"، البالغ من العمر 21 عامًا.


ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

