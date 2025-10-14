15 صورة ترصد أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في بورسعيد -صور

تُواصل الشركة المنفذة لمشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد، جهودها، اليوم الثلاثاء، للانتهاء من التشطيبات النهائية داخل الاستاد.

ورصد "مصراوي" أعمال تركيب مقاعد المدرجات والمظلة والشاشات الرئيسية في استاد النادي المصري، ضمن المرحلة النهائية لتجهيز الاستاد، كما يجرى التجهيز لتركيب الشاشات العملاقة وأنظمة الإضاءة الحديثة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الاستاد الجديد تم إنشاؤه وفق أحدث المعايير الدولية ليكون صرحًا رياضيًا يليق بجماهير المصري وتاريخ المدينة الباسلة.

وأشار إلى أنه تم البدء في الأعمال النهائية لأرضية الملعب، وبدء تركيب مقاعد المدرجات، وبدء تركيب المظلة، واكتمال تجهيزات تركيب الشاشات الرئيسية في استاد النادي المصري، لافتًا أنه خلال أسبوعين سيتم استكمال أعمال تركيب الشاشات العملاقة وأنظمة الإضاءة الحديثة التي ستُضئء سماء المدينة استعدادًا للافتتاح التجريبي في 23 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالات بورسعيد بعيدها القومي.