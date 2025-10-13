الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تواصلت، اليوم الإثنين، ولليوم السادس على التوالي، أعمال لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة الإسماعيلية، داخل مجمع محاكم الإسماعيلية، برئاسة المستشار أحمد أبو عمرة، وعضوية المستشارين وائل أبو شادي ورشاد بهجت، وسط متابعة أمنية وتنظيمية مكثفة لضمان سير الإجراءات في سهولة ويسر.

وتستقبل اللجنة الراغبين في خوض الانتخابات منذ التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً يوميًا حتى الأربعاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، فيما يُغلق باب التقديم في الساعة الثانية ظهرًا من اليوم الأخير، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (44) لسنة 2025، الصادر برئاسة القاضي حازم بدوي، بشأن مواعيد وإجراءات الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وشهد مقر اللجنة إقبالًا متزايدًا خلال اليومين الماضيين، حيث بلغ إجمالي من تقدموا بأوراق ترشحهم حتى الآن 30 مرشحًا على المقاعد الفردية في الدوائر الثلاث بالمحافظة، من بينهم 3 سيدات، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية والأمنية لتأمين محيط المحكمة وتنظيم حركة الدخول والخروج.

وأكدت اللجنة على أهمية استيفاء جميع المستندات المطلوبة لكل مرشح، والتي تتضمن السيرة الذاتية، وصحيفة الحالة الجنائية، وبيان الانتماء الحزبي أو صفة المستقل، وإقرار الذمة المالية، وشهادة المؤهل الدراسي، وشهادة أداء أو إعفاء الخدمة العسكرية، إلى جانب إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه كتأمين بخزانة المحكمة، وفتح حساب بنكي أو بريدي رسمي للدعاية الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويأتي ذلك في إطار استعدادات محافظة الإسماعيلية لانطلاق ماراثون انتخابات مجلس النواب 2025، وسط اهتمام واسع من المواطنين والقوى السياسية بالمشهد الانتخابي ومتابعة مستمرة لمجريات الترشح ومؤشرات المنافسة على المقاعد الفردية بالمحافظة