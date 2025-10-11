الشرقية - ياسمين عزت

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ مبادرة "رعاية بلا حدود" التي تُنفذها مديرية الشؤون الصحية، لتقديم الرعاية الطبية المنزلية المجانية لكبار السن فوق 65 عامًا وذوي الهمم، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بصحة كبار السن وتحسين جودة حياتهم.

وأوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية المتحركة التابعة للوحدات الصحية تواصل تنفيذ الزيارات المنزلية خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية، حيث تم خلال يوم أمس الجمعة فقط تنفيذ 1945 زيارة منزلية لكبار السن، و23 زيارة لذوي الهمم.

وأضاف أن المبادرة شهدت منذ انطلاقها وحتى الأسبوع الـ54 تنفيذ 62,600 زيارة منزلية في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم خدمات الكشف الطبي المجاني والمتابعة الدورية، والتي تشمل فحص أمراض الضغط، والسكر، والقلب، والاعتلال الكلوي، والجهاز الهضمي، وأمراض سوء التغذية كالأنيميا والسمنة، إلى جانب تقديم التثقيف الصحي، والدعم النفسي، والمشورة التغذوية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه في حالة اكتشاف أي إصابات أو مضاعفات يتم تقديم العلاج اللازم فورًا، أو إحالة الحالات التي تتطلب تدخلاً طبياً متقدماً إلى المستشفيات التابعة للمديرية، حيث تم إحالة ثلاث حالات مؤخرًا، منها حالتان تعانيان من ارتفاع الضغط والسكر، وأخرى من قرح الفراش.

وأكد محافظ الشرقية أن المبادرة تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير رعاية صحية متكاملة ومستمرة للفئات الأكثر احتياجًا، مشيدًا بدور الفرق الطبية في الوصول إلى المرضى داخل منازلهم وتقديم الخدمات بكل تفانٍ وإنسانية.