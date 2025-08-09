إعلان

فيديو| ترامب ساخرًا من سليماني: أين "أبو العبوات الناسفة" الآن؟.. وإيران ترد

03:08 م السبت 09 أغسطس 2025

دونالد ترامب

وكالات

سخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي قُتِل في غارة أمريكية بالعراق عام 2020.

وخلال مراسم تكريم قدامى المحاربين الأمريكيين بمناسبة "يوم القلب الأرجواني" في الولايات المتحدة أمس الجمعة، وصف الرئيس الأمريكي، سليماني بأنه "أبو العبوات الناسفة".

وقال ترامب ساخرًا: "أين سليماني؟ أين هو الآن؟". وقد قوبلت هذه الكلمات بضحك الحضور خلال الاحتفالية.

وحول مقتل جنود أمريكيين في المنطقة على يد قوات موالية للنظام الإيراني، قال ترامب إن أحد الضباط الأمريكيين قُتِل أثناء مهمة في أفغانستان بواسطة عبوة ناسفة "زرعها قاسم سليماني".

وأضاف "يقولون إن 92% من الذين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح خطيرة كانوا من ضحايا سليماني. كان يفعل ذلك أكثر من أي شخص آخر".

وبدوره، رد حسين رانجباران، مستشار وزير الخارجية الإيراني، على تصريحات الرئيس الأمريكي الساخرة عن القائد الراحل قاسم سليماني.

وكتب رانجباران، في منشور على منصة "إكس": "السيد ترامب، بعد خمس سنوات، ما زلت تكرر اسم الحاج قاسم الشهير في البيت الأبيض برعشة داخلية وتنظر إلى السماء!".

وأضاف "أليس هذا غريبًا؟ شخصٌ ما، كما تقول، "رحل"، لا يزال حيًا في ذهنك وفي كوابيسك".

ويُشار إلى أنه، بعد أن اغتالت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني في يناير 2020، شنت طهران هجومًا بـ16 صاروخًا على القواعد التي تستضيف القوات الأمريكية في العراق.

وسقط 11 من تلك الصواريخ في عين الأسد، مما أسفر عن إصابة العشرات من القوات الأمريكية. كما أطلقت إيران صواريخ على القاعدة العسكرية في أربيل خلال ذلك الهجوم.

