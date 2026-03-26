إعلان

ترامب: الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي

كتب : مصراوي

02:03 ص 26/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي، مؤكدا أنه نجح في إنهاء 8 حروب.

أضاف ترامب في كلمة له فجر اليوم الخميس، أن المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم.

وأشار إلى أن أخبار هزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كاذبة، مؤكدا أن أمريكا هي من تنتصر الآن في الحرب على إيران، لافتا إلى أن إيران تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة ومتلهفون لإبرام اتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
بسلاح أبيض.. خلاف مروري يشعل مشاجرة دامية أمام محل تجاري في كفر الشيخ
أخبار المحافظات

بسلاح أبيض.. خلاف مروري يشعل مشاجرة دامية أمام محل تجاري في كفر الشيخ
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
بينها البرازيل ضد فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس
رياضة عربية وعالمية

بينها البرازيل ضد فرنسا.. مواعيد مباريات اليوم الخميس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟