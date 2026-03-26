ترامب: الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي

كتب- محمد فتحي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي، مؤكدا أنه نجح في إنهاء 8 حروب.

أضاف ترامب في كلمة له فجر اليوم الخميس، أن المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم.

وأشار إلى أن أخبار هزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كاذبة، مؤكدا أن أمريكا هي من تنتصر الآن في الحرب على إيران، لافتا إلى أن إيران تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة ومتلهفون لإبرام اتفاق.