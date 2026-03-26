أفادت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل ومدينة تل أبيب، بالإضافة إلى دوي صفارات الإنذار تحذيرا من إطلاقات صاروخية من لبنان.

وبحسب المصادر، تم رصد إطلاق 10 صواريخ نحو وسط إسرائيل ومنطقة المركز، يرجح أن واحد منها على الأقل باليستي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى الاشتباه بسقوط أحد الصواريخ في بتاح تكفا قرب تل أبيب، بحسب روسيا اليوم.