إطلاق 10 صواريخ من لبنان.. انفجارات ضخمة تهز تل أبيب ودوي صفارات الإنذار

كتب : مصراوي

01:30 ص 26/03/2026

هجمات صاروخية على إسرائيل

أفادت مصادر إسرائيلية، فجر اليوم الخميس، سماع دوي انفجارات ضخمة في وسط إسرائيل ومدينة تل أبيب، بالإضافة إلى دوي صفارات الإنذار تحذيرا من إطلاقات صاروخية من لبنان.

وبحسب المصادر، تم رصد إطلاق 10 صواريخ نحو وسط إسرائيل ومنطقة المركز، يرجح أن واحد منها على الأقل باليستي.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى الاشتباه بسقوط أحد الصواريخ في بتاح تكفا قرب تل أبيب، بحسب روسيا اليوم.

هجمات صاروخية على إسرائيل إطلاق صورايخ من لبنان صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل دوي صفارات إنذار في إسرائيل انفجارات في إسرائيل

