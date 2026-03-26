أمريكا: استهداف أكثر من 10 آلاف موقع عسكري داخل إيران

كتب : محمد أبو بكر

01:01 ص 26/03/2026

الأدميرال براد كوبر

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن أكثر من 10000 هدف عسكري تم استهدافه داخل إيران.

وقال براد كوبر، الأدميرال في البحرية الأمريكية ورئيس القيادة المركزية، إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أكثر من 10000 هدف عسكري في إيران، بحسب إن بي سي نيوز.

وأضاف رئيس القيادة المركزية، أن 92% من أكبر السفن البحرية الإيرانية قد تم تدميرها، وأن أكثر من ثلثي منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية، إضافة إلى أحواض بناء السفن، قد تضررت أو دُمرت.

وأشار كوبر إلى أن القوات الأمريكية تحافظ على تفوق جوي فوق إيران، بعد تنفيذ أكثر من 10,000 طلعة قتالية حتى الآن.

القيادة المركزية الأمريكية إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران هجمات على الخليج ترامب

فيديو قد يعجبك



محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟