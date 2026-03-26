كشفت القيادة المركزية الأمريكية، أن أكثر من 10000 هدف عسكري تم استهدافه داخل إيران.

وقال براد كوبر، الأدميرال في البحرية الأمريكية ورئيس القيادة المركزية، إن القوات الأمريكية نفذت ضربات على أكثر من 10000 هدف عسكري في إيران، بحسب إن بي سي نيوز.

وأضاف رئيس القيادة المركزية، أن 92% من أكبر السفن البحرية الإيرانية قد تم تدميرها، وأن أكثر من ثلثي منشآت إنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة والقدرات البحرية، إضافة إلى أحواض بناء السفن، قد تضررت أو دُمرت.

وأشار كوبر إلى أن القوات الأمريكية تحافظ على تفوق جوي فوق إيران، بعد تنفيذ أكثر من 10,000 طلعة قتالية حتى الآن.