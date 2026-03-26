إعلان

إيران تستهدف إحدى محطات الوقود داخل منشآت الطاقة في البحرين


كتب- محمد أبو بكر:

01:20 ص 26/03/2026

صواريخ إيرانية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة الداخلية البحرينية، أن الدفاع المدني يسيطر على حريق بإحدى محطات الوقود داخل منشآت الطاقة بمحافظة المحرق.

وأضاف الداخلية البحرينية، أن ذلك جراء العدوان الإيراني، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات.

أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية الرسمية، أن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى حدد 5 شروط لإنهاء الحرب ردًا على مقترح أمريكي من 15 بندًا، مؤكدًا أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد موعد إنهاء الحرب، لكنها ستنهي عندما تقرر إيران ذلك وبما يتوافق مع شروطها.

وبحسب القناة الإيرانية، تشمل الشروط التي وضعتها طهران:

وقف كامل للعدوان والاغتيالات.

إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم استئناف الحرب على إيران.

ضمان دفع تعويضات الحرب بشكل واضح ومحدد.

إنهاء الحرب على جميع الجبهات لصالح جميع الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي تستهدف حزب الله.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع على النشاط الدبلوماسي، أن إيران "لن تقبل" بوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، معتبرة أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة أمر "غير منطقي".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صواريخ إيرانية إيران وأمريكا البحرين هجوم إيراني على البحرين محطات الطاقة في البحرين

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

أخبار مصر

حكايات الناس

حوادث وقضايا

شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

