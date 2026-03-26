قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوباما منح إيران الحق في امتلاك سلاح نووي وقد ألغيت هذا الاتفاق فور وصولي للرئاسة.

وأضاف ترامب: توقعات أسعار الطاقة وسوق الأسهم لم تقلقني لأن الأمر قصير المدى.

وأوضح: لم يكن أمامنا خيار سوى التدخل العسكري لاستئصال السرطان النووي الإيراني.

وأضاف ترامب: دمرنا القدرات النووية الإيرانية بقاذفات بي 52، وأسقطنا 100 صاروخ كانت موجهة لأهداف مهمة لن أكشف عنها الآن.

وأوضح: نصنع أعظم الأسلحة وأطالب بتصنيع المزيد من الأسلحة والعتاد بشكل سريع لأننا نحتاج إليه، وإيران كانت على وشك امتلاك السلاح النووي لو لا تدخلنا العسكري.

وتابع: لو امتلك الإيرانيون السلاح النووي لكان ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، واستثمرنا أكثر من تريليون دولار في قواتنا المسلحة وأصبحنا نملك أعظم جيش في العالم.