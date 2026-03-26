ترامب: أوباما سمح لإيران بامتلاك النووي.. وأنهيت الاتفاق فور وصولي للرئاسة


كتب- محمد أبو بكر:

02:52 ص 26/03/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أوباما منح إيران الحق في امتلاك سلاح نووي وقد ألغيت هذا الاتفاق فور وصولي للرئاسة.

وأضاف ترامب: توقعات أسعار الطاقة وسوق الأسهم لم تقلقني لأن الأمر قصير المدى.

وأوضح: لم يكن أمامنا خيار سوى التدخل العسكري لاستئصال السرطان النووي الإيراني.

وأضاف ترامب: دمرنا القدرات النووية الإيرانية بقاذفات بي 52، وأسقطنا 100 صاروخ كانت موجهة لأهداف مهمة لن أكشف عنها الآن.

وأوضح: نصنع أعظم الأسلحة وأطالب بتصنيع المزيد من الأسلحة والعتاد بشكل سريع لأننا نحتاج إليه، وإيران كانت على وشك امتلاك السلاح النووي لو لا تدخلنا العسكري.

وتابع: لو امتلك الإيرانيون السلاح النووي لكان ذلك تهديدا للسلام في الشرق الأوسط، واستثمرنا أكثر من تريليون دولار في قواتنا المسلحة وأصبحنا نملك أعظم جيش في العالم.

دونالد ترامب ترامب أوباما كلمة ترامب اليوم الرئيس الأمريكي النووي الأسلحة النووية الإيرانية

