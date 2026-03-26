وقدّم "يونغر"، خلال مقابلة مع The Economist، تقييماً للوضع في الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكداً أن طهران تملك زمام المبادرة وتسيطر على مجريات الصراع حتى الآن.

وأضاف يونغر: "إيران تملك اليد العليا.. لقد قضيت معظم حياتي المهنية أتعامل مع عنف الحرس الثوري الإيراني.. لم أذرف دمعة على مقتل المرشد علي خامنئي، لكن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة قلّلت من شأن المهمة، ومنذ حوالي أسبوعين فقدت المبادرة لصالح إيران".

وأشار إلى أن النظام الإيراني أظهر مرونة أكبر مما كان متوقعًا، مستعرضًا قرارات طهران منذ يونيو الماضي، موضحًا أنها أحسنت توزيع قدراتها العسكرية، ما منحها قدرة على الصمود أمام حملة جوية قوية، إلى جانب تبني ما وصفه بـ"التصعيد الأفقي" عبر استهداف نطاق واسع من الأهداف بالصواريخ.

وشدد على أن إيران أدركت أهمية ورقة الطاقة، مهددة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تحويل الصراع إلى بعد عالمي، مؤكداً أن طهران "لعبت أوراقها بشكل جيد جداً رغم بدايتها الضعيفة".