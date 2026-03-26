مدير المخابرات البريطانية السابق: إيران لها اليد العليا حتى الآن

كتب : محمد أبو بكر

12:55 ص 26/03/2026

أليكس يونغر

قال أليكس يونغر، الرئيس السابق لوكالة المخابرات البريطانية، إنني لم أذرف دمعة على وفاة علي خامنئي، لكن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة قلّلت من شأن المهمة، ومنذ حوالي أسبوعين فقدت المبادرة لصالح إيران.

وقدّم "يونغر"، خلال مقابلة مع The Economist، تقييماً للوضع في الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مؤكداً أن طهران تملك زمام المبادرة وتسيطر على مجريات الصراع حتى الآن.

وأضاف يونغر: "إيران تملك اليد العليا.. لقد قضيت معظم حياتي المهنية أتعامل مع عنف الحرس الثوري الإيراني.. لم أذرف دمعة على مقتل المرشد علي خامنئي، لكن الواقع يشير إلى أن الولايات المتحدة قلّلت من شأن المهمة، ومنذ حوالي أسبوعين فقدت المبادرة لصالح إيران".

وأشار إلى أن النظام الإيراني أظهر مرونة أكبر مما كان متوقعًا، مستعرضًا قرارات طهران منذ يونيو الماضي، موضحًا أنها أحسنت توزيع قدراتها العسكرية، ما منحها قدرة على الصمود أمام حملة جوية قوية، إلى جانب تبني ما وصفه بـ"التصعيد الأفقي" عبر استهداف نطاق واسع من الأهداف بالصواريخ.

وشدد على أن إيران أدركت أهمية ورقة الطاقة، مهددة بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما ساهم في تحويل الصراع إلى بعد عالمي، مؤكداً أن طهران "لعبت أوراقها بشكل جيد جداً رغم بدايتها الضعيفة".

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
شئون عربية و دولية

محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من رابطة الدوري الأمريكي على ضم محمد صلاح
من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
أخبار مصر

من الرصيف إلى قصر الاتحادية.. الرئيس السيسي يلتقي المهندسة ليلى إبراهيم
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟