فصيل عراقي مسلح: عملياتنا تستهدف الوجود الأمريكي في دول الخليج والأردن

كتب : وكالات

12:32 ص 26/03/2026

سرايا أولياء الدم

زعم الناطق باسم "سرايا أولياء الدم"، إحدى فصائل المقاومة الإسلامية في العراق، أبو مهدي الجعفري، أن الهجمات التي استهدفت قوات الحشد الشعبي ووزارة الدفاع العراقي كانت تنطلق من القواعد الأمريكية الموجودة في بعض الدول الخليجية والأردن.

وقال الجعفري تعليقا على البيان الكويتي الاماراتي البحريني السعودي القطري الأردني إن "نية الأمريكان بنشر 5 آلاف عسكري في المنطقة سيجعلنا نكثِّف العمليات ضد هذا التواجد في أي بلد".

وذكر أن "المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف الوجودَ الأمريكي حصراً في الدول الخليجية والأردن".

العراق الشرق الأوسط حرب إيران إيران وأمريكا المقاومة الإسلامية في العراق وزارة الدفاع العراقي

