ترامب: لا أريد استخدام كلمة حرب على العملية العسكرية الساحقة ضد إيران



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لا يريد أن يستخدم كلمة حرب على العملية العسكرية الساحقة ضد إيران لأن مسمى الحرب يحتاج إلى موافقة المشرعين.

أضاف ترامب في كلمة له فجر اليوم الخميس: "نحن نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران".

وأشار إلى أن الإيرانيون لم يعد لديهم بحرية أو سلاح جوي، مؤكدا أنه نجح في إنهاء 8 حروب.

أكد على أن المفاوضون الإيرانيون يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم، مشيرا إلى أن أخبار هزيمة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط كاذبة.

وأكد أن أمريكا هي من تنتصر الآن في الحرب على إيران، لافتا إلى أن إيران تتفاوض حاليا مع الولايات المتحدة ومتلهفون لإبرام اتفاق.