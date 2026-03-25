يديعوت أحرونوت: حزب الله يطلق أكثر من 100 صاروخ ومسيرات نحو شمال إسرائيل

كتب : وكالات

11:56 م 25/03/2026

اشتباكات حزب الله وإسرائيل

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 100 صاروخ، إضافة إلى طائرات مسيرة، باتجاه شمال إسرائيل.

إصابة جندي احتياط إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخي استهدف قوات الاحتلال في لبنان في وقت سابق اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، عن تدمير دبابتين من طراز "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الدبابات التي تم تدميرها إلى ثماني دبابات.

وقال حزب الله إنه قصف بالصواريخ مستوطنتي بيت هلل ونهاريا، كما استهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف دبابة ميركافا عند مدخل بلدة القنطرة جنوبي لبنان، محققا إصابة مؤكدة، كما قصف تجمعا آخر لجيش الاحتلال في محيط بلدة مروحين.

وأشار حزب الله إلى أنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية استهدف تجمعا لجيش الاحتلال في مستوطنة شلومي.

فيديو قد يعجبك



محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
شئون عربية و دولية

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا
شئون عربية و دولية

محلل إيراني يهدد: سنستولى على سواحل الإمارات والبحرين إذا ارتكبت أمريكا

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟