ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن حزب الله أطلق منذ صباح اليوم الأربعاء، أكثر من 100 صاروخ، إضافة إلى طائرات مسيرة، باتجاه شمال إسرائيل.

إصابة جندي احتياط إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة نتيجة إطلاق صاروخي استهدف قوات الاحتلال في لبنان في وقت سابق اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله، عن تدمير دبابتين من طراز "ميركافا" لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الطيبة جنوبي لبنان، ما يرفع عدد الدبابات التي تم تدميرها إلى ثماني دبابات.

وقال حزب الله إنه قصف بالصواريخ مستوطنتي بيت هلل ونهاريا، كما استهدف تجمعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في خراج بلدة علما الشعب جنوبي لبنان.

وأضاف حزب الله، أنه استهدف دبابة ميركافا عند مدخل بلدة القنطرة جنوبي لبنان، محققا إصابة مؤكدة، كما قصف تجمعا آخر لجيش الاحتلال في محيط بلدة مروحين.

وأشار حزب الله إلى أنه نفذ هجوما بطائرات مسيرة انقضاضية استهدف تجمعا لجيش الاحتلال في مستوطنة شلومي.