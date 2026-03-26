قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، سقوط 3 قتلى و11 جريحا في غارتين إسرائيليتين على قضاء مرجعيون وبنت جبيل.

أشارت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح في غارة إسرائيلية على حاروف في قضاء النبطية.

واستهداف قصف إسرائيلي، في بيروت مساء الأربعاء، بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة زلايا في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة من جرّاء قصف صاروخي استهدف قواته جنوبي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.