إعلان

قتلى وجرحى إثر غارات إسرائيلية على مناطق في لبنان

كتب : مصراوي

03:21 ص 26/03/2026

غارات إسرائيلية على بيروت أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، سقوط 3 قتلى و11 جريحا في غارتين إسرائيليتين على قضاء مرجعيون وبنت جبيل.

أشارت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح في غارة إسرائيلية على حاروف في قضاء النبطية.

واستهداف قصف إسرائيلي، في بيروت مساء الأربعاء، بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة زلايا في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة من جرّاء قصف صاروخي استهدف قواته جنوبي لبنان، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
أخبار و تقارير

من خلال زرع ألغام.. إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبًا لهجوم أمريكي
شئون عربية و دولية

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
حوادث وقضايا

لماذا رغوة الصابون بيضاء دائما رغم اختلاف لونه؟
علاقات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟