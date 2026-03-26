قال محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، إنه استنادًا إلى بعض التقارير الاستخباراتية، يُحضّر أعداء إيران لاحتلال إحدى الجزر الإيرانية بدعم من احدي دول المنطقة.

أضاف "قاليباف": قواتنا تُراقب جميع تحركات العدو وإذا إقدمو علي أي خطوة، فستستهدف جميع البنية التحتية الحيوية لتلك الدولة الإقليمية بهجمات متواصلة لا هوادة فيها.

وأفادت قناة برس تي في الإيرانية الرسمية، بأن مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى حدد خمسة شروط لإنهاء الحرب ردًا على مقترح أمريكي من 15 بندًا، مؤكدًا أن طهران لن تسمح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتحديد موعد إنهاء الحرب، لكنها ستنهي عندما تقرر إيران ذلك وبما يتوافق مع شروطها.

وبحسب القناة الإيرانية، تشمل الشروط التي وضعتها طهران:

وقف كامل للعدوان والاغتيالات.

إنشاء آليات ملموسة لضمان عدم استئناف الحرب على إيران.

ضمان دفع تعويضات الحرب بشكل واضح ومحدد.

إنهاء الحرب على جميع الجبهات لصالح جميع الوكلاء الإيرانيين في المنطقة، بما في ذلك وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان التي تستهدف حزب الله.

وفي الوقت ذاته، نقلت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء، عن مصدر مطلع على النشاط الدبلوماسي، أن إيران "لن تقبل" بوقف إطلاق النار في الوقت الراهن، معتبرة أن الدخول في محادثات مع الولايات المتحدة أمر "غير منطقي".