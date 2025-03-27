طائرات الاحتلال تستهدفت محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية السورية



وكالات

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، قبل قليل، بعدة غارات جوية محيط الميناء الأبيض ومدينة اللاذقية.

وتعمل الجهات المختصة على التأكد من عدم وجود إصابات في أماكن الاستهدافات، وفقا لروسيا اليوم.

قال "تلفزيون سوريا"، إن سلسلة من الغارات الإسرائيلية طالت مواقع للجيش السوري في محافظة اللاذقية على الساحل السوري.

واستهدفت الغارات محيط الميناء الأبيض واللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا في محافظة اللاذقية، وسط أنباء عن إصابات بين صفوف الجيش السوري.

وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية، إن غارات مكثفة استهدفت قواعد عسكرية بحرية والميناء الأبيض في المدينة.

وأشارت إلى أن الهجمات تركزت على مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية أخرى، بينما نفذت الطائرات الإسرائيلية 6 غارات على اللواء 110 البحري بمنطقة رأس شمرا.