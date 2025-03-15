توافد السوريين إلى ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بالذكرى الـ14 للثورة

دمشق- (د ب أ)

بدأ توافد الأهالي إلى ساحة الأمويين بدمشق للاحتفال بالذكرى 14 للثورة السورية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم السبت أنه لضمان سلامة المواطنين تواجد عدد من سيارات الإسعاف في محيط ساحة الأمويين بدمشق وفي ساحة السبع بحرات بمدينة إدلب أثناء الاحتفال في الذكرى الـ 14 للثورة.

يستعد السوريون في كل المحافظات للاحتفال لأول مرة، بعد سقوط نظام الأسد، بذكرى انطلاق الثورة السورية.

ولفت تلفزيون سوريا إلى أنه "في منتصف مارس 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبةً بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع الأسد، دفع فيه السوريون أثماناً باهظة من دمائهم وأحلامهم. واليوم، بعد سنوات من القصف والتهجير والمعاناة، يطوي السوريون صفحة الظلم، ويبدأون عهداً جديداً عنوانه النصر".







