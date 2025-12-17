إعلان

الجيش الأمريكي يكشف موعد نشر أول سلاح فرط صوتي

كتب : مصراوي

02:33 م 17/12/2025

الجيش الأمريكي

(د ب أ)

أعلن الجيش الأمريكي أنه يسير وفق الجدول الزمني المحدد لنشر أول سلاح فرط صوتي أمريكي، وهو صاروخ أرضي يطلق عليه اسم "دارك إيجل" - بحلول نهاية الشهر، إلا أن النظام لم يثبت فعاليته في القتال بعد، بحسب ما ذكره مكتب الاختبارات التابع لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون).

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء، عن الجيش قوله في بيان له ردا على بعض الأسئلة: "نؤكد أن عمليات التسليم تسير وفقا للجدول الزمني المحدد لدعم نشر السلاح في عام 2025".

وفي الوقت نفسه، لم يثبت السلاح بعد، من خلال اختبارات تشغيلية دقيقة، فعالية النظام الصاروخي وقابليته للصيانة، بحسب ما قاله مكتب الاختبارات لوكالة "بلومبرج".

جدير بالذكر أن الجيش لم يتمكن من الالتزام بالموعد النهائي السابق لنشر هذه التقنية، والذي كان محددا في 30 سبتمبر 2023، ثم أخفق مجددا في الموعد النهائي التالي في 30 سبتمبر الماضي.

الجيش الأمريكي أول سلاح فرط صوتي وزارة الدفاع الأمريكية

أخبار

