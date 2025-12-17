أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القوات الروسية أحرزت تقدماً في جميع محاور وجبهات القتال مع أوكرانيا خلال الشهور الأخيرة، مشيراً إلى تحرير أكثر من 300 مدينة وبلدة خلال عام 2025.

وأضاف بوتين خلال خطاب ألقاه اليوم الأربعاء، أن دولاً قوية في حلف الناتو تقف وراء أوكرانيا، وتقدم لها أسلحة ومعدات قتالية، إلى جانب المعلومات الاستخبارية والمستشارين العسكريين.

وأشار إلى أن الجيش الروسي سيستلم قريباً صواريخ فرط صوتية جديدة، وأن بلاده تقوم بتعزيز قدرات أسطولها البحري وإنتاج غواصات جديدة، بما فيها تلك القادرة على حمل الصواريخ.

كما شدد الرئيس الروسي على أن موسكو قد تضطر لتحرير أراضيها التاريخية بالطرق العسكرية إذا فشلت الدبلوماسية، مع توسيع المناطق المنزوعة السلاح، مؤكداً تصميم القوات الروسية على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، ومشيراً في الوقت ذاته إلى نشاط الناتو في بناء وتحديث قواته الهجومية ونشر أسلحة جديدة، بما في ذلك في الفضاء.